Intendentes aseguran que el RIGI podría atraer inversiones a sus departamentos

Finalmente el lunes se promulgó la Ley Bases y con ello se puso en marcha el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), aunque aún falta la reglamentación, lo cierto es que intendentes de distintos departamentos de Mendoza creen que esta medida podría ser un motor clave para atraer inversiones significativas a sus regiones.

Cabe recordar que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece una serie de flexibilizaciones en materia impositiva, aduanera y cambiaria, para proyectos en los sectores de agroindustria, infraestructura, forestal, minería, energía, tecnología, gas y petróleo para inversiones superiores a US$ 200 millones. Así, busca promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad de sectores estratégicos, y aumentar la exportación de bienes y servicios. Además, pretende generar empleo y establecer condiciones de previsibilidad y estabilidad a futuro.

Optimistas sobre la atracción de inversiones

La promulgación del RIGI ha generado expectativas positivas entre los intendentes, quienes confían en que esta medida contribuirá al desarrollo económico de sus localidades mediante la atracción de inversiones y la generación de empleo, aunque ponen reparos sobre qué puede llegar a pasar en el largo plazo.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, ve en el RIGI una oportunidad para desarrollar un polo comercial y productivo en su municipio. “Vamos a aprovechar esta iniciativa para potenciar nuestro programa de trabajo y convertir a Guaymallén en un centro clave para la nueva matriz de la provincia. Creemos que esta herramienta será crucial en este sentido”, afirmó Calvente.

Quien además agregó que “para crecer necesitamos inversiones y es interesante y oportuno que se haya incluido en la ley Bases un régimen de incentivo para las inversiones, por eso nos parece oportuno incentivar que vengan capitales ya sean nacionales o extranjeros que permitan crecer en infraestructura productiva y fortalecer la competitividad de los distintos sectores económicos tanto de la provincia como del departamento”

Por su parte, Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, destacó la capacidad de su gestión para mantener una alta actividad económica aun en contextos adversos. “Incluso sin la Ley Bases y sin el RIGI, hemos sabido mantener la apertura de comercios y una gestión ordenada. Con el RIGI y la actualización del Fondo Compensador en 2025, podremos potenciar la inversión privada y generar más empleo”, explicó Suarez.

No obstante, el intendente de Ciudad, no perdió oportunidad para recordar que en su departamento hay una veintena de iniciativas de inversión privada en marcha que generarán más de cuatro mil puestos de trabajo. Entre los proyectos destacados para Suárez están la Estación Mendoza y el Distrito Fundacional, iniciados incluso antes de la aprobación de la Ley Bases. Y recordó que la gestión municipal ha solicitado al Gobierno provincial la transferencia del ex Autódromo y el ex Aeroparque, con el objetivo de revitalizar esas grandes superficies actualmente ociosas, contribuyendo así al dinamismo económico y al aprovechamiento de áreas estratégicas para la ciudad.

El sector de petróleo y gas es otro de los sectores estratégicos que impulsa el RIGI. Yacimiento Cerro Fortunoso en Malargüe, Mendoza. Foto gentileza

Minería, energía, petróleo y gas

Los tres sectores que en Mendoza quieren potenciar están considerados dentro del RIGI y esto hace ilusionar a los departmentos que de alguna forma tienen mayor protagonismo en minería, energía, petróleo y gas. De hecho, durante la Expo Minera en San Juan, el gobernador Alfredo Cornejo, habló sobre la necesidad de conseguir este régimen con la idea de que Mendoza logre captar más inversiones, principalmente para hacer exploración en minería y consideró razonable el umbral de 200 millones de dólares establecido por el RIGI. Añadió que, si la minería se desarrolla con suficiente cantidad, calidad y profundidad, podría elevar los salarios promedio en la provincia.

Con Malargüe a la cabeza de un sector estratégico como es la minería y el petróleo, el intendente de ese departamento, Celso Jaque, se muestra esperanzado en que esta normativa atraiga inversiones importantes al departamento.

Jaque subrayó a Los Andes que sectores como minería, energía, petróleo y gas, mencionados en la ley, podrían impulsar el desarrollo de la región. Aunque reconoce que aún se espera la reglamentación confía en que el RIGI pueda canalizar inversiones superiores a los 200 millones de dólares hacia Malargüe, generando empleo y fomentando el crecimiento económico local.

Francisco Lopresti, al frente del municipio de Las Heras, expresó su esperanza en que la nueva legislación favorezca a los gobiernos locales. “Creemos que Las Heras tiene un gran potencial para atraer grandes inversiones y esperamos que este paso sea beneficioso”, comentó Lopresti.

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, considera que el nuevo régimen de inversiones es fundamental para el desarrollo del plan estratégico de su municipio. “La aprobación de esta ley es la herramienta que necesitábamos para no perder tiempo en decisiones cruciales para el país. Es clave que Argentina se posicione como un destino atractivo para inversiones, aprovechando la capacidad de nuestros profesionales y la seriedad de algunos sectores gubernamentales y empresariales”, concluyó Allasino.

Para Allasino este régimen permite aprovechar la capacidad de los profesionales argentinos y la seriedad de ciertos sectores gubernamentales y empresariales. Asimismo, menciona que Mendoza, con su historial de inversiones fructíferas, puede beneficiarse enormemente. Según Allasino, es vital abrazar estas nuevas normativas para atraer inversiones, generar empleo y reducir la desocupación, atacando así una de las variables clave que determina la pobreza y promoviendo el crecimiento tanto de Mendoza como del país.