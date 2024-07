El Gobierno avanza en su adhesión al RIGI en la Legislatura

El Gobierno Provincial envió esta semana el proyecto de adhesión al Régimen de Incentivos a las Grande Inversiones (RIGI) a la Legislatura, para adherir a la iniciativa propuesta por el Gobierno Nacional de Javier Milei, y votada en el Congreso Nacional.

La norma, tal como aparece en los considerandos del proyecto, establece un Régimen de lncentivo para Grandes lnversiones en los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

En este sentido, marcan que los fundamentos son que los mencionados sectores “cuentan con dificultades intrínsecas para el desarrollo de grandes inversiones, entre las que destacan el capital cuantioso e intensivo y los largos tiempos de recupero de los costos de inversión, que sin un adecuado marco de incentivo que brinde certidumbre y competitividad, verían seriamente afectadas sus posibilidades de ocurrencia, tal como ha quedado históricamente demostrado”.

El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados, y desde el Poder Ejecutivo entienden que no habrá mayores problemas para que, rápidamente, tenga una aprobación tanto de la Cámara Baja como también de la Alta en los próximos días.

De hecho, la adhesión al RIGI se dará en Mendoza sin la inclusión de exenciones de impuestos a los inversores, por lo que se espera un corto debate.

“Reglas claras”

Desde el Gobierno sostuvieron a Los Andes que en el articulado del RIGI “está la invitación a las provincias a adherir al régimen y también el compromiso de las provincias por adherir es la estabilidad fiscal, es decir, el compromiso de no aumentar impuestos, básicamente, impuestos, tasas y demás”.

En este sentido, aclararon que no se trata de “ningún beneficio adicional que la norma nacional prevea y hasta el momento ninguna de las provincias que han adherido han generado beneficios adicionales a los que aparecen en la ley nacional”.

No obstante, respecto al corazón del RIGI, sí marcaron que hay “beneficios en relación a los tributos nacionales, sobre todo IVA, Impuesto a las Ganancias y Régimen Cambiario”.

“En nuestro caso, Mendoza no ha subido ninguna alícuota hace 8 años, por lo que esta adhesión no es otra cosa que cristalizar el compromiso nuestro de no subir impuestos. No lo vamos a hacer ni para las pequeñas ni para las grandes inversiones, vamos por el camino de bajar alícuotas”.

Y aclararon que “el espíritu es adherir y acompañar esta política de incentivos del Gobierno Nacional para que, si hay algunas inversiones en Mendoza que se puedan enmarcar ahí, puedan también tener la certeza de que la provincia ha puesto su parte en el compromiso”.

El proyecto

Esta herramienta del RIGI, según se marca en el proyecto presentado por el Gobierno, busca “atraer grandes inversiones de largo plazo en los sectores como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, “procurando adelantar temporalmente, solo para grandes inversiones, las condiciones macroeconómicas de inversión que Argentina tiene por objetivo alcanzar para todos en el tiempo”.

“El régimen apunta a otorgar a quienes dentro de determinado plazo comprometan la concreción de grandes inversiones y mientras cumplan dicho compromiso, la certidumbre, previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y protección de derechos adquiridos en materia tributaria, aduanera y de normas cambiarias que resultan necesarias para la ocurrencia de dichas inversiones”, acotaron desde el Gobeirno de Alfredo Cornejo.

Por otro lado, un punto importante es que, quienes adhieran, “no podrán imponer a los beneficiarios del régimen nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados”.

Objetivos del RIGI

Por otro lado, desde la gestión indicaron que los principales objetivos del RIGI son:

a) Incentivar las Grandes lnversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país;

b) Promover el desarrollo económico

c) Desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos

d) Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI

e) Favorecer la creación de empleo

f) Generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes lnversiones previstas en el RIGl y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse

g) Crear para las Grandes lnversiones que cumplan con los requisitos del RIGI , un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI

h) Fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales

i) Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI

Beneficios del RIGI

Beneficios impositivos: reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.

Devolución acelerada de saldos a favor de IVA en un plazo no mayor a tres meses. Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros. Cómputo del 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.

Beneficios aduaneros : exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.

Beneficios cambiarios: libre disponibilidad de divisas para exportaciones de manera gradual (20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero). Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

Estabilidad normativa: estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años. Garantía de no afectación por normativas más gravosas.

