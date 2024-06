Con dardos para Suárez y Juri, la CGT Mendoza convocó a manifestarse contra la Ley Bases

La CGT Regional Mendoza, junto al Sute, ATE y la Utep (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), convocaron a manifestarse contra la Ley Bases, que se tratará este miércoles en el Senado de la Nación. Concentrarán mañana desde las 18 horas en la puerta de la Legislatura.

Además de rechazar el proyecto del presidente Javier Milei, los gremialistas criticaron a los senadores radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri por anticipar su voto afirmativo. Son dos de los tres representantes que tiene la Provincia en la Cámara Alta del Congreso. La restante es Anabel Fernández Sagasti, quien votará en contra junto a su bloque, Unión por la Patria.

El titular de la CGT a nivel local, Ricardo Letard, dijo en conferencia de prensa que la Ley Bases “es perjudicial para la sociedad en general” y apuntó que se busca “humillar a los trabajadores, que volvamos al pasado y no podamos ni mirar a nuestros patrones”.

“Decimos lo mismo que la sociedad, basta de la miseria que estamos pasando. Esto es algo nunca visto en nuestra querida Argentina. Es imposible seguir adelante con estas medidas de Gobierno”, agregó el líder de Camioneros y convocó a la ciudadanía a concentrarse “en paz” mañana.

El secretario general de la CGT Mendoza, Ricardo Letard.

Siguiendo con las críticas al proyecto, apuntó a que sí se aprueba la ley, “un montón de trabajadores no se van a poder jubilar en estos años, van a tener que trabajar hasta más de 80 años para cumplir los requisitos que imponen. No van a haber más moratorias de jubilación para los que no tuvieron la posibilidad de ser registrados como corresponde”.

“Ahora están diciendo que el aguinaldo es una estafa, con eso simplifico todo lo que ellos quieren, que los trabajadores seamos esclavos”, aseveró Letard y pidió que el Ejecutivo nacional “cambie el rumbo, mire para atrás y dialogue con los trabajadores y los más humildes”.

Por su parte, el secretario gremial del Sute, Gustavo Correa, apuntó directamente contra Suárez y Juri: “Creo que los senadores por Mendoza, Juri y Suárez, deben hacerse cargo de la posición que han tomado, al apoyar esta ley que ataca directamente a los trabajadores, a los jubilados y a nuestros recursos naturales”.

“Pareciera que Suárez y Juri viven en otro país. Hablan de la evolución del salario cuando vemos en nuestra provincia la pérdida del poder adquisitivo. Por eso los hacemos responsables de lo que pueda pasarles a nuestros recursos naturales, a nuestras fuentes de trabajo y a nuestros jubilados y jubiladas”, agregó.

En ese sentido, Letard redobló la apuesta y completó: “Nuestra provincia es muy rica y muy buena. No le hace falta vivir de las desgracias de los demás. Da mucha indignación que dos personas que la sociedad los votó, se burlen de esta forma. Queremos que sepan que estamos en manos de Suárez y de Juri, para que después los ciudadanos les pregunten el por qué cuando los vean por la calle”.