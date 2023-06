Legislatura: la oposición se dividirá si se repiten las cifras de la PASO

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de junio dejaron ver un posible escenario de reconfiguración de fuerzas en la Legislatura provincial. Si el resultado se repitiera en las elecciones generales provinciales del 24 de septiembre, a fin de año (los nuevos senadores y diputados asumen a fines de noviembre) habrá cambios importantes a tener en cuenta en la proporción de fuerzas.

El bloque del oficialismo (Cambia Mendoza) aumentará su poderío. Mantendrá la mayoría propia con números más altos que los que tiene hasta ahora en las dos cámaras, aunque sin alcanzar los dos tercios, un viejo anhelo que en los hechos permitiría imponer leyes con mayoría especial sin depender de la oposición.

Pero el análisis más interesante se da en la oposición, con la posible reconfiguración de las fuerzas. El peronismo seguiría siendo segunda fuerza, pero aparecería una tercera fuerza con relevancia, por la cantidad de senadores y diputados que conseguiría. Se trata, además, de bancas que perdería el PJ, cuyos bloques quedarían reducidos en su tamaño, respecto de la actualidad.

En concreto, entre las dos cámaras, el PJ perdería 11 bancas, mientras que La Unión Mendocina pasaría a tener una tropa propia de 15 legisladores.

Senado

La Cámara de Senadores está compuesta por 38 senadores. De estos, hoy 20 pertenecen al oficialismo y 18 a la oposición, que está conformada por el bloque del Partido Justicialista - Frente de Todos, que cuenta con 14 legisladores, y el sector rupturista del PRO, que tiene 4 senadores.

Este año se renuevan 19 bancas. El oficialismo pone en juego 11 de ellas, el FdT 8 y La Unión Mendocina la restante.

De repetirse los mismos resultados de la PASO, en esta cámara el gran perdedor sería el Frente de Todos que lograría retener solo 3 bancas de las que renueva; La Unión Mendocina lograría 4 bancas y Cambia Mendoza retendría las 11 que pone en juego y sumaría 1.

La composición del Senado provincial quedaría de la siguiente manera a partir de diciembre: 21 bancas para Cambia Mendoza, 9 para el bloque peronista y 8 para La Unión Mendocina.

Cómo quedan las cámaras de diputados y de senadores según las cifras de las Paso.

Diputados

En la Cámara de Diputados, de las 48 bancas, 26 le pertenecen al oficialismo. Las restantes 22 se reparten de la siguiente manera: 16 FdT-PJ, 1 Frente Renovador, 1 Protectora, 1 Partido Demócrata y 1 Partido Verde y 2 del PRO rupturista.

En las elecciones de 2023, se encuentran en juego la mitad de las bancas de la Cámara Baja también, lo cual implica que se deben renovar un total de 24 lugares. De estos, 12 los pone en juego el oficialismo, 10 el bloque FdT-PJ, 1 el Frente Renovador y 1 el Partido Demócrata. Es importante destacar que los últimos dos partidos mencionados actualmente están agrupados bajo la coalición La Unión Mendocina.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las PASO y si se repitiera este resultado, el oficialismo lograría retener las 12 bancas en juego y sumaría 3 más. Por otro lado, el bloque peronista perdería 6 bancas de las 10 que tenía en juego y La Unión Mendocina, por su parte, obtendría 5 bancas.

De esta forma, la Cámara de Diputados quedaría conformada por un oficialismo con 29 diputados. Y con una oposición conformada por 19 bancas: 10 diputados del FdT-PJ, 7 de La Unión Mendocina, sumando a Laura Balsells Miró (PRO) y Gabriel Vilche (PRO), que estaban en CM y ahora se sumaron a La Unión Mendocina, 1 de Protectora y 1 del Partido Verde.

La situación en Diputados es aún mejor para el oficialismo. No sólo mantiene la mayoría absoluta, sino que también queda a 3 diputados de lograr los dos tercios de la Cámara. Y la oposición, si se uniera, queda muy lejos de lograr el quórum propio, ya que necesitaría 25 diputados, pero solo podría sumar 19.

Ganadores y perdedores

Los posibles resultados para el Senado generan festejos oficialistas en ese ámbito. “El Gobierno realiza una elección sumamente favorable”, analizó la radical Natacha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado, quien destacó que “esto demuestra y confirma que los legisladores de Cambia Mendoza han estado a la altura de lo que necesitan los mendocinos”. También expresó que La Unión Mendocina no le quitó votos al oficialismo si no al PJ, porque Cambia Mendoza consiguió un porcentaje no muy alejado de lo previsto.

Eso se desprende de los datos de los resultados de las PASO. La UCR y sus aliados logran retener la mayoría absoluta, que les permitiría manejarse con cierta autonomía en la sanción de leyes. Aunque sí tendrá que consensuar para aquellas que requieran la mayoría especial de dos tercios de los votos.

El gran perdedor sería el bloque liderado en Diputados por Germán Gómez y en el Senado por Lucas Ilardo. En la Cámara Baja, de repetirse los resultados en setiembre, estaría perdiendo 5 bancas de las 14 que tiene. Sería la peor representación legislativa del peronismo desde la vuelta a la democracia.

El estupor del peronismo crece por un dato de la tercera sección electoral, de donde es el senador y actual candidato a vicegobernador Ilardo. Allí, el frente Elegí no logró siquiera alcanzar los votos suficientes para meter un senador. Si se repite el resultado en setiembre, la diferencia entre el PJ y La Unión Mendocina (LUM) será de apenas una banca.

En la categoría de los senadores, LUM fue sorpresa porque logró ganarle al PJ en la primera y tercera secciones electorales. Y en la segunda sección perdió por apenas cuatro puntos.

A pesar de que algunos ganaron y otros perdieron, desde las tres fuerzas señalan algo en común: se conserva el buen diálogo y buscan consensuar ante las diferencias.