Más renuncias en Las Heras: se fue un funcionario de Orozco y se sumó al chofer de Janina Ortiz

Esta semana Las Heras volvió a ser noticia en términos políticos, con dos renuncias de importancia. Por un lado, este martes se dio la salida de Guido Molina, quien fue chofer de Janina Ortiz, secretaria de Gobierno y flamante esposa del intendente, Daniel Orozco.

En tanto, este miércoles se conoció la renuncia “indeclinable” del Gerente de Producción y Desarrollo de Las Heras, Gabriel Mostaccio, quien lanzó un tiro por elevación a Ortiz, a quien calificó sin nombrarla de no estar “preparada” para tomar decisiones en la comuna.

Con respecto a Molina, si bien trascendió que el municipio lo había echado, el exempleado de Las Heras aseguró que él mismo presentó la renuncia y mencionó que tenía “otros proyectos personales”, que fueron según sus dichos, los motivos por los que decidió dar un paso al costado.

“Yo no quiero problemas. Nadie me echó, no sé por qué salió ese dato”, marcó a radio Mitre Mendoza, y añadió que no fue unos días a trabajar al municipio “por unos inconvenientes pero no por otro tema”, como surgió desde el municipio.

Recordemos que Molina tuvo una participación importante en la causa en la que se investigó la agresión a Janina Ortiz pasado 20 de junio, cuando ella caminaba con Priscila Maturano y Mayra Frías por la calle Matienzo de Guaymallén.

Molina, en la investigación, fue convocado por la querella para ratificar o rectificar sus declaraciones, en las que había dicho que en conversaciones con Ortiz se habló de la posible realización de un “auto ataque”. Al ser consultado nuevamente si ella se lo dijo en serio, no pudo confirmarlo y consideró que pudo haber sido una broma.

“Hace un mes o mes y medio antes del hecho, cuando ella empezó con sus problemas políticos, no sé si en chiste o no, me tiró que tenía ganas que la golpearan para que quedara mal algún político o alguien, pero no me dijo quién”, declaró Molina en primer momento, pero luego no lo ratificó.

Un funcionario que dice adiós

Por otro lado, se conoció este miércoles que Gabriel Mostaccio renunció a su puesto de funcionario “de acuerdo con los hechos que se vienen sucediendo”.

“Me comprometi con Ud. a acompañarlo hasta el último día de su gestión (...) pero lo que acontece en el Municipio me impide cumplir. No tomar esta decisión avala lo que está pasando y lejos estoy de querer hacerlo”, expresó el padre de Matías Mostaccio, exsecretario de Modernización y dirigente del Pro.

Mostaccio expresó que su sentimiento actual de Las Heras “es de decepción ante la situación que estamos viviendo”.

En uno de sus pasajes de la carta que le envió a Orozco, marcó: “Siempre prioricé el trabajo realizado por los miles de lasherinos que prefieren vivir con el fruto de su esfuerzo. Hoy veo como todo ese trabajo se desvanece bajo una lucha política que nada esta contribuyendo al desarrollo de Las Heras”. “Solo veo políticos queriendo imponer sus propias agendas por sobre lo que verdaderamente la sociedad necesita”, dijo.

Y fue ahí cuando lanzó el disparo hacia Ortiz, aunque sin nombrarla: “Usted ha sido elegido por el voto de muchos lasherinos, entre los que me incluyo, para tomar las decisiones que necesita este departamento. No hay virtud en delegar responsabilidades en épocas tan importantes y menos en personas no preparadas para tal fin”.

“No hay gloria en abandonar a aquellos que confiaron en usted. Debe recordar que el cargo que usted ocupa es el único electo para la toma de decisiones. Todos aquellos que elegimos Las Heras para vivir, trabajar e invertir contamos con usted, no para ganar elecciones, sino para que podamos vivir en un lugar mejor. Quizás sea momento de volver a poner todo su interés hacia ese fin”, finalizó.

La carta a Orozco completa

Por la presente comunico a usted mi renuncia indeclinable como Gerente de Producción y Desarrollo de Las Heras.

De acuerdo con los hechos que se vienen sucediendo en el Municipio en los últimos tiempos es que tomo esta decisión de no continuar en la gestión que usted encabeza. Me comprometi con Ud. a acompañarlo hasta el último día de su gestión. A lo largo de mi carrera profesional y dirigencial he tratado siempre de cumplir con mi palabra, pero lo que acontece en el Municipio me impide cumplir. No tomar esta decisión avala lo que está pasando y lejos estoy de querer hacerlo.

Nos une una gran relación desde el momento en que decline mi candidatura a Intendente del departamento para acompañarlo en su proyecto. Lo hice creyendo en un proceso virtuoso que usted podría comandar para dejar atrás tantos años de maltratos para con los vecinos y emprendedores de Las Heras. Hoy, mi sentimiento es de decepción ante la situación que estamos viviendo.

Cada persona se define por las decisiones que toma. Siempre prioricé el trabajo realizado por los miles de lasherinos que prefieren vivir con el fruto de su esfuerzo. Hoy veo como todo ese trabajo se desvanece bajo una lucha política que nada esta contribuyendo al desarrollo de Las Heras. Considero que la gestión está por encima de las personas, hoy solo veo políticos queriendo imponer sus propias agendas por sobre lo que verdaderamente la sociedad necesita.

Usted ha sido elegido por el voto de muchos lasherinos, entre los que me incluyo, para tomar las decisiones que necesita este departamento. No hay virtud en delegar responsabilidades en épocas tan importantes y menos en personas no preparadas para tal fin. No hay gloria en abandonar a aquellos que confiaron en usted. Debe recordar que el cargo que usted ocupa es el único electo para la toma de decisiones. Todos aquellos que elegimos Las Heras para vivir, trabajar e invertir contamos con usted, no para ganar elecciones, sino para que podamos vivir en un lugar mejor. Quizás sea momento de volver a poner todo su interés hacia ese fin.