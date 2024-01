La reacción del Gobierno provincial al anuncio de Caputo sobre los cambios a la Ley Ómnibus

Luis Caputo hizo un fuerte anuncio que recalcula las negociaciones por la Ley Ómnibus. Quitó el capítulo fiscal que había generado controversias a la vez que asegura que sostendrá el déficit cero.

Y si bien en el Gobierno provincial no le cierran la puerta al tema porque creen que las negociaciones seguirán, ya hay opiniones sobre la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo. Entre los cambios, no habrá retenciones, ni cambios en la fórmula jubilatoria, tampoco moratoria ni blanqueo.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, expresó a Los Andes que el capítulo fiscal “tenía muchas disidencias”. Cabe recordar que cada gobernador planteó sus realidades en función de las actividades económicas más importantes en sus jurisdicciones.

Con respecto a las retenciones a la exportaciones, el funcionario provincial indicó que “afectaba a sectores productivos clave para generar dólares”. El sector vitivinícola había montado en cólera y el propio gobernador Alfredo Cornejo anunció desde España que se había acordado con el Gobierno nacional la quita a ese tributo.

Por otra parte, Fayad considera que la fórmula jubilatoria planteada, en el largo plazo, “iba a seguir disminuyendo el poder adquisitivo de los jubilados”.

Además, tanto con respecto al blanqueo como a la moratoria, Fayad se desmarcó de la propuesta desde un inicio. “Son medidas que no se condicen con la política tributaria de Mendoza, y además permitía beneficiar con una suma no coparticipable a morosos, quienes no pagaron impuestos coparticipables”, dijo el ministro de Hacienda.

Es sabido que el titular de Hacienda y Finanzas no está de acuerdo con las moratorias, de hecho en las gestiones radicales se hizo un solo plan de facilidades para el Impuesto Automotor e Inmobiliario por la situación pandémica y con determinadas condiciones.

Una de las quejas más fuertes del Gobierno provincial había sido el cambio a la Ley de Impuesto a las Ganancias que promovió el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Al recaudar menos dinero por este tributo, las provincias recibieron menos dinero por la coparticipación. El tema está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Bienes personales y la reversión del impuesto a las Ganancias son los impuestos menos malos. Es bueno que se discutan por separado”, manifestó Fayad.