La mitad de las provincias ponen reparos para pagar el bono de $ 60 mil impulsado por Sergio Massa

Con casi la mitad de las provincias con reparos respecto al pago del bono de 60 mil pesos impulsados por el ministro Sergio Massa, el gobierno nacional salió a respaldar la iniciativa. “Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan y que la ciudad más opulenta de la Argentina tenga dificultades para hacerlo”, dijo este miércoles el presidente Alberto Fernández, en un acto en suelo catamarqueño que compartió con los gobernadores, el local Raúl Jalil y, Ricardo Quintela.

“Dos gobernadores como Jalil y Quintela ni siquiera esperaron al Gobierno nacional para hacer las correcciones que había que hacer. Se sumaron con más esfuerzo cuando lo pedimos y no se quejaron de distribuir mejores ingresos entre los empleados públicos”, sostuvo el presidente, en el acto que dejó inaugurada la ruta provincial N° 3, en el límite de Catamarca con la La Rioja.

El gobierno nacional, así lo dijo el jefe de Gabinete y compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, aclaró que las provincias deben decidir “voluntariamente” si se pliegan al pago del bono a los trabajadores públicos. Agregó que el gobierno nacional no va a asistir a las provincias o municipios para cumplir con el bono.

Si bien los números van cambiando, unas 12 provincias anticiparon, con diferencias, que no pagarán el bono de 60 mil pesos (en dos cuotas), tal como lo dispuso el Gobierno nacional. Hay grises en ese lote: en distintos distritos se explicó que ya se dispusieron mejoras o bien, éstas se están discutiendo.

Varios mandatarios provinciales argumentaron que no pagan la suma fija por haber ya pactado aumentos previos que van en la dirección de los 60 mil pesos. Así lo señalaron desde Misiones (tiene aumentos ya pactados), La Pampa (una cláusula gatillo ajusta más que la inflación), Córdoba (ese monto está incluido en aumentos, se dijo), Neuquén (ajusta por el IPC), Santa Cruz (ya dispuso un pago extraordinario en julio), Chaco (Capitanich sostuvo que ya pagó extras por inflación).

El gobernador peronista Gustavo Bordet tampoco plegó a Entre Ríos: se respetarán los acuerdos paritarios ya firmados con los estatales.

Tucumán, provincia donde se impuso y retuvo el peronismo, informó que está en tratativas con los empleados públicos un aumento que podría superar el bono de 60 mil pesos.

Desde algunos distritos oficialistas trascendió cierto fastidio por no haber sido consultados por el Ministerio de Economía, lo que, dicen, tiñó con “desprolijidad” al anuncio. “Nosotros venimos mejorando los salarios antes de que Massa comunique el bono, no es que no querramos cumplir el pago”, dejaron trascender, con el cuidado de no meter ruido en Unión por la Patria, en el arranque de la campaña presidencial.

Buenos Aires, la provincia donde UP espera sincronizar la maquinaria electoral de los intendentes con la candidatura nacional de Massa (en las PASO hubo mucha diferencia a favor de los intendentes), garantizó el pago del bono, según anunciaron cerca del gobernador Axel Kicillof. El gobierno provincial instrumentará un fondo especial de $12 mil millones de pesos para asistir a los municipios en el pago del bono. Los intendentes radicales de Juntos por el Cambio le pidieron el lunes al gobernador la asistencia económica para cumplir con lo dispuesto por Massa, como parte del paquete económico dirigido a aliviar los efectos del 20 por ciento de devaluación del peso ocurrido el día después de las PASO.

Jujuy, CABA, Santa Fe y Salta tampoco, por ahora, dispondrían el pago del bono, al menos en los términos planteados por el ministerio de Economía. Horacio Rodríguez Larreta se justificó en los “aumentos cercanos a la inflación este año”, que dio el gobierno porteño a sus empleados.

El ministro de Hacienda de Jujuy, Carlos Sadir, habló de la imposibilidad de la provincia se asumir el compromiso.

“El gobierno kirchnerista está repartiendo lo que no tiene; en la medida que le sigan dando a la maquinita, van a seguir destruyendo el futuro de los argentinos”, explicó el gobernador Gerardo Morales, también presidente de la UCR nacional. “El gobierno es una tortuga persiguiendo a la libre, que es la inflación”, graficó Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio, tras una reunión con Morales y otros radicales.

Las oficialistas Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero se alinearon con la medida del candidato presidencial de UP. “Vamos a acompañar todas las medidas que Massa disponga para atender a quienes la pasan mal”, prometió Jalil. Gerardo Zamora anunció un bono de 400 mil pesos a pagar en cuatro meses.

Mendoza dijo que pagará la suma fija en una sola cuota, a mediados de septiembre. Río Negro lo pagará en las dos cuotas previstas por el gobierno nacional.

San Luis, Tierra del Fuego y Chubut ya pagaron la suma mientras no confirmaron Corrientes, San Juan y Formosa.

El presidente Fernández también le pidió a los empresarios que “no se quejen” por el pago de la suma fija. “A los empresarios que se llenaron de plata los dos últimos años en los que Argentina creció 16% y en la pandemia, llegó la hora de distribuir. Que no se quejen, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Lo que estamos haciendo es un poco de justicia”, defendió Fernández.

