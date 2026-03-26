"La mayor caída": Javier Milei quedó mal ubicado en un ranking de presidentes de América Latina

Un ranking de frecuencia mensual que mide la imagen de los 18 presidentes de América Latina muestra al argentino Javier Milei lejos de los puestos de vanguardia y señala que es el mandatario que tuvo la mayor caída en marzo respecto del mes anterior .

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El sondeo elaborado por la consultora CB Global Data entre el 10 y el 15 de marzo pasados ubica a Milei en el puesto número 11, es decir, de mitad de tabla hacia abajo. Pero el peor dato es que la pronunciada caída del argentino ha sido de 4,5 puntos negativos respecto de febrero.

En contraste, al tope del podio se ubican Claudia Sheinbaum (México), con un 72,3% de imagen positiva; seguida por Nayib Bukele (El Salvador), con 71,8%; y Luis Abinader (República Dominicana), con un 58,7% de aprobación. Abinader, además, es el presidente de la región que más creció en el último mes: 3,9%.

Por otro lado, los presidentes menos valorados son José María Balcázar (Perú) quien quedó en el último lugar, con apenas 25,2% de aprobación, seguido por Delcy Rodríguez (Venezuela), con 26,4%, y Daniel Noboa (Ecuador), con 33,5%.

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En este contexto, Milei aparece con 42,3% de imagen positiva y 55,6% de imagen negativa . En febrero, la imagen positiva del argentino había alcanzado en este ranking el 46,8% .

En marzo, la opinión sobre Milei del 43,8% fue "muy mala", mientras que para el 11,8% fue "mala". En cambio, el 28,1% le dio una imagen "muy buena" y el 14,2% "buena".

global

Milei aparece en el ranking con una imagen positiva inferior a las de Rodrigo Paz de Bolivia (51,9%), el flamante José Antonio Kast de Chile (48,9%), Lula Da Silva de Brasil (46,6%) y Santiago Peña de Paraguay (43,4%).

Por otro lado, Milei forma parte del grupo de 11 mandatarios que desde hace tiempo tienen en el ranking un diferencial negativo (más imagen negativa que positiva) y de los 7 que en marzo perdieron imagen respecto de febrero.

Los 7 que bajaron en la última medición fueron Bukele (-0,8%), Daniel Ortega de Nicaragua (-4,2%), Lula Da Silva (-2,6%), Nasry Asfura de Honduras (-0,2%), Milei (-4,5%), Yamandú Orsi de Uruguay (-1,5%) y Noboa (-3,3%).

El tamaño de la muestra fue, en el caso de Milei, de 2.592 casos. Este sondeo es realizado a través de cuestionarios digitales.