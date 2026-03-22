22 de marzo de 2026 - 19:35

Milei acelera la "motosierra": el Gobierno busca reducir un 10% el empleo público en 2026

El ajuste se concentrará en organismos descentralizados y en contratos que no serán renovados. Desde el inicio de la gestión ya se eliminaron más de 60.000 puestos en el sector público nacional.

Milei, durante su último discurso en el Congreso. (archivo)

Milei, durante su último discurso en el Congreso. (archivo)

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, avanzará en los próximos días con una nueva reducción de empleos públicos. El objetivo podría alcanzar el 10% de la planta estatal durante 2026.

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Según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo a La Nación, en el corto plazo se prevén entre 5.000 y 6.000 bajas, mientras que a lo largo del año el recorte podría superar los 27.000 puestos en la administración nacional, empresas y sociedades del Estado.

Un ajuste enfocado en organismos descentralizados

A diferencia de etapas anteriores, donde el ajuste se concentró en la administración central, el foco ahora estará en organismos descentralizados, donde se evalúan recortes de personal y reestructuración de áreas.

Entre las entidades mencionadas se encuentran el INDEC, el CONICET, la ANSES, el INTA y el ENARGAS, entre otros. Gran parte de las bajas se produciría por la no renovación de contratos anuales, una modalidad histórica dentro del Estado.

A esto se suman procesos de reorganización, eliminación de áreas consideradas “duplicadas” y programas de retiro voluntario en sectores como la Dirección Nacional de Vialidad y los medios públicos.

Un proceso en marcha desde 2023

De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, desde diciembre de 2023 ya se eliminaron 60.494 puestos en el sector público nacional, con una fuerte reducción en cargos jerárquicos.

Según el INDEC, el sector público contaba con 278.705 empleados a comienzos de este año. Desde la Casa Rosada señalan que el proceso de recorte es permanente y que no parte de una cifra fija, sino que se define en función de evaluaciones internas en cada área.

“El proceso de motosierra es permanente”, indicaron fuentes oficiales al citado medio, que describieron una estrategia orientada a mejorar la eficiencia y eliminar funciones consideradas obsoletas o superpuestas.

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