La Justicia federal citó a Carla Vizzotti por la falta de provisión de vacunas de AstraZeneca

El fiscal federal Guillermo Marijuan citó como testigo a la ministra de Salud de la Nación en la causa donde se investigan los contratos para la provisión de vacunas de AstraZeneca a Argentina.

Según informó La Nación, a través de un oficio el fiscal le hizo saber a Carla Vizzotti que por su cargo, la ley no la obliga a asistir a los tribunales para prestar declaración testimonial, pero que si ella lo desea puede hacerlo el 7 de mayo próximo.

Demorás en la entrega de vacunas

La investigación inició a raíz de la denuncia de Josefina de Elizalde -de Acción Conjunta Republicana- contra Alberto Fernández , Carla Vizzotti, el exministro de Salud Ginés González García , Sonia Tarragona y Mauricio Monsalvo, subsecretario de Gestión Administrativa.

Los funcionarios fueron acusados de los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Aunque el fiscal no avanzó contra los señalados, citó a la ministra como testigo ya que, por el momento, la investigación apunta a los directivos de AstraZeneca Oxford.

El fiscal considera que el Estado Nacional habría sido víctima de la maniobra investigada. El juez del caso es Julián Ercolini, pero delegó la investigación en el fiscal.

La semana pasada, Marijuan también citó a la denunciante para ratificar la presentación y ordenó operativos en el Ministerio de Salud y en el laboratorio de Hugo Sigman para requerir documentación relacionada con los contratos suscriptos entre el laboratorio y el Estado nacional.

La denuncia

La denuncia se presentó el 20 de abril y menciona la fallida negociación del Gobierno con Pfizer. A pesar de que Argentina había sido seleccionada para realizar ensayos de la vacuna que estaba en desarrollo no se acordó la compra de vacunas ya que González García no prestó conformidad.

Según la mencionada denuncia, habría existido un favorecimiento hacia AstraZeneca para la compra de dosis de las vacunas y que se delegó la negociación con Pfizer en Sonia Tarragona, quien anteriormente había trabajado para Hugo Sigman.

Josefina de Elizalde dijo que no se explicaron las razones por las cuales Pfizer no acordó con el Gobierno y destacó también que desde el inicio de la pandemia, el ex ministro de Salud González García habría “atado” toda su estrategia a “la vacuna producida por quien sería su amigo -Hugo Sigman-”.