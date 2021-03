La Justicia Electoral rechazó la apelación de Priore y el Pro ratificó a Martínez como su nuevo presidente

Luego de idas y vueltas en la interna del Pro , la Justicia Electoral rechazó algunos planteos propuestos por la lista de la oposición y el partido ya ratificó su nuevo presidente en Mendoza . Se trata de Álvaro Martínez, diputado provincial que proviene de la línea del diputado nacional Omar De Marchi, quien además es presidente saliente.

Si bien el domingo debían celebrarse las elecciones, éstas no ocurrieron, teniendo en cuenta que la Junta Electoral partidaria decidió dar de baja la lista Propuesta Participativa, liderada por el senador provincial, Pablo Priore; y que llevaba como vicepresidenta a la diputada Hebe Casado.

No obstante, Propuesta Participativa decidió apelar la decisión ante la Justicia Electoral, y el juez federal, Walter Bento, resolvió no hacer lugar.

“El día 26 de marzo, la Junta Electoral dispuso tener por desistida de su participación en el proceso electoral a la lista ‘Propuesta Participativa’ tanto a nivel provincial como departamental. Como fundamento de su decisión señala que la línea interna aquí apelante, no cumplió con la presentación de boletas para ser entregadas a las autoridades de mesas, ni realizó el aporte dinerario que se le había solicitado, para afrontar el costo de apertura y limpieza de escuelas, urnas y demás material necesario para realizar la elección”, marcó Bento en los considerandos.

No obstante, destacó: “Entiendo y desde ya adelanto que no corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto”, y dio sus fundamentos, al indicar que “respecto al incumplimiento de entregar las boletas soporte papel, los apelantes no revierten los hechos señalados por la Junta Electoral”.

“Sólo señalan que en fecha 23 de marzo solicitaron a la Junta Electoral les indicara día y hora para entregar las boletas para inicio del comicio y que recién el 26 de marzo a las 12:02 hs. los emplazaron a presentarlas en un plazo menor de dos horas”, agregó Bento.

En este sentido, marcó que si bien los apelantes se quejaron por el “plazo exiguo” que les otorgaron para presentar las boletas, “no indicaron los motivos por los cuales no las acompañaron, ni tampoco demuestran haber tenido las boletas para ser entregadas a la Junta Electoral”.