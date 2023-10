La Iglesia dijo que no tienen registro del pedido disculpas de Javier Milei al Papa Francisco

Anoche se realizó el primer debate presidencial en Santiago del Estero. En un momento de la noche, Sergio Massa le dio a Javier Milei que pidiera disculpas por los insultos al Papa Francisco.

Ante esto, el líder de La Libertad Avanza acusó al ministro de Economía de estar mal informado y le dijo que ya había pedido perdón por aquellas palabras.

“Mis afirmaciones fueron hechas cuando aún no estaba en política. Si me equivoqué, no tengo problemas en decir que estoy arrepentido. Si el Papa quiere venir a la Argentina, se lo respetará como jefe de Estado y líder de la Iglesia Católica”, respondió.

Sin embargo, desde la Iglesia afirman no tener registro del pedido de disculpas del economista. Fue el periodista religioso Sergio Rubín quien afirmó esta información en diario Clarín.

En tanto, el sacerdote Lorenzo “Toto” de Vedia consideró este lunes insuficientes las disculpas que expresó el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA).

De Vedia expresó que lo dicho por Milei ayer durante el primer debate realizado en la ciudad de Santiago del Estero “no alcanza” y opinó que el postulante de LLA “le esquivó al bulto”. “No siento que sea realmente un pedido de disculpas” al papa Francisco, dijo De Vedia a Télam Radio.

El sacerdote comentó que los argentinos “nunca” deben “olvidar que las críticas al papa Francisco van en el contexto de las críticas al Estado y a la política, ya que el Papa siempre habló de la importancia de que la política es la forma más alta de la caridad”.

