Massa buscó contrastar con Milei pero recibió ataques por la inflación y el escándalo de Insaurralde

En el primer debate de candidatos a Presidentes, Sergio Massa buscó contrastar con su rival por La Libertad Avanza, Javier Milei, con quien protagonizó intensos cruces, pero también fue blanco de reiteradas críticas por la inflación y los recientes escándalos políticos protagoniza el oficialismo como el de Martín Insaurralde y el del puntero del peronismo bonaerense Julio “Chocolate” Rigau.

El segmento vinculado a la economía, que abrió la exposición de los aspirantes presidenciales, fue el escenario de los cruces más intensos entre el candidato de Unión por la Patria (UP) y Milei. Ambos gastaron en esa instancia sus 5 “derechos a réplicas” que se determinaron en las reglas para poder cuestionar los planteos de sus contrincantes.

“Quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei: Milei plantea la vuelta de las AFJP; Milei plantea la privatización de YPF; Milei plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria; Milei plantea un modelo de dolarización que sólo tres países tienen en el mundo, Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto”, lanzó Massa.

Sobre esto último, el ministro de Economía agregó que ese camino distinto “obviamente” tiene que ver “con equilibrio fiscal, con acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central”.

Y Milei no tardó en contestarle: “Ministro Massa, la verdad que usted causa mucha gracia. Viene a hablar de que yo quiero llevar a las jubilaciones a un sistema privado cuando usted lo agarró: teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a 125 dólares ¿De qué estamos hablando? Me habla del caso YPF. Sabe que las empresas valen por lo que generan de flujo de fondos, por lo que generan de sus inversiones. Hoy vale 11 veces menos que cuando la bestia de (Axel) Kicillof la nacionalizó. Por otra parte, habla del tema de dolarizar. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el Plan Platita?”.

Los contrapuntos entre Massa y Milei determinaron el arranque del debate presidencial. El candidato de UP intensificó sus cuestionamientos al advertir que “poner la bandera de otro país en Las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor (por Milei) es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas”.

“Zimbabwe, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda”, remarcó Massa.

El también ministro de Economía reconoció que “la inflación es un enorme problema de la Argentina” y que “los errores de este Gobierno lastimaron a la gente”. “Pido disculpas”, dijo antes de buscar diferenciarse de la administración de Alberto Fernández al prometer que su eventual gestión en la Casa Rosada será diferente.

Pero Massa se convirtió también en el blanco de críticas del resto de los candidatos a Presidente como Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), quien lo desafió: “Explicale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de economía podés ser un buen presidente”. Incluso Bullrich rechazó las reiteradas quejas de Massa vinculadas con el Fondo Monetario Internacional, al señalar que “la deuda que tomó este gobierno es la mayor de los últimos 40 años”.

También Myriam Bregman, candidata por el Frente de Izquierda, apuntó contra el ministro de Economía en el tramo referido a la educación. “Massa les dijo a las docentes que ‘se acabó la joda’. ¿Joda? Joda es la de sus funcionarios que se van en un yate de paseo a Europa a tomar champagne”, dijo en alusión al escándalo que se desató cuando se conoció que Martín Insaurralde realizó un viaje al Mediterráneo donde paseó en un yate con una reconocida vedette.

Massa esquivó el tema durante el debate, pero en declaraciones a la prensa que realizó al salir admitió que “Insaurralde cometió un grave error, renunció y también tiene que renunciar a la candidatura a concejal en Lomas”.

El candidato a vicepresidente de UP Agustín Rossi reveló que Massa tomó cartas en el asunto y promovió la salida de Insaurralde del gobierno del bonaerense Axel Kicillof. “Sergio actuó. Se comunicó inmediatamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y en cuatro horas el tema estuvo resuelto: Insaurralde ya no forma parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, indicó.

El aspirante presidencial Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, se sumó a las críticas contra Massa a quien le pidió que explique, entre otras cuestiones, “por qué duplicó la inflación, nos puso al borde de la hiperinflación y aumentó la pobreza”.

En uno de sus tantos ataques a Milei, Massa logró que el aspirante liberal se disculpe por las críticas al papa Francisco.

Para cerrar su exposición, Massa le envió un mensaje al electorado y advirtió que las próximas elecciones suponen tres escenarios para la Argentina: Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado; el otro es un salto al vacío y la locura, y después, un camino de producción y trabajo”, diferenció.

“Quiero invitarte a que construyamos una Argentina donde convoquemos a un gobierno de unidad nacional. Quiero invitarte a que pongamos el trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales para la construcción de la Argentina. Quiero que construyamos de nuestras exportaciones, la potencia en nuestras reservas, pero sobre todas las cosas, el valor de nuestro trabajo. Quiero que construyamos más federalismo, porque la Argentina necesita mejor distribución a lo largo y a lo ancho del país. Y sobre todo quiero pedirte, a la urna no vayas ni con bronca ni con odio. Andá con esperanza”, apeló.