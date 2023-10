Javier Milei buscó tener control de la situación y negó los 30 mil desaparecidos

Javier Milei buscó mostrarse bajo control, con un planteo que reflejó lo central de sus ejes de campaña, pero con un planteo conservador. Apuntado de antemano como uno de los favoritos para “ganar” el debate, su estrategia fue la de no perder. Y lo logró.

“Soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo terminar con la pobreza y, sobre todo, sé cómo exterminar la inflación”, se presentó en el arranque.

En la temática económica, su fuerte, resaltó sus principales ideas, aunque no explicó cómo llevaría adelante la dolarización de la economía.

El candidato libertario habló de su propuesta de reformar el Estado. “Nosotros proponemos reducir el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía y hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima”. También sumó a su receta “abrir la economía y cerrar el Banco Central”.

Cada vez que se refirió a Patricia Bullrich la trató de “señora Bullrich”. En tanto, a Sergio Massa (Unión por la Patria) lo llamó siempre “ministro Massa”.

Milei fue el primero de los candidatos que agotó lo cinco derechos a réplicas de todo el debate. En un segmento de los cruces le contestó a Massa, rechazando las propuestas del ministro de Economía. “Estamos al borde de la hiperinflación. Por qué no nos cuenta cómo lo va a hacer en lugar de contarnos cuentos de hadas”. Y reiteró su latiguillo: “La dolarización es la única forma de terminar con la inflación”.

Milei evitó hablar de su propuesta de voucher, que tanta polémica generó. Juan Schiaretti le preguntó “cómo será su programa educativo”. Y fue en ese momento en que Milei se aproximó a su propuesta de “subsidiar la demanda”.

Derechos humanos. En un tema controvertido para Milei por las posiciones de su candidata a vice, Victoria Villarruel, a quien la acusan de negacionista, Milei no sólo reivindicó a su vice, sino que redobló la apuesta al decir que los desaparecidos “no son 30 mil”, sino “8.753″.

Milei debió responder sobre el Papa. Massa le pidió que le pida perdón por sus críticas. “Ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”, le contestó al candidato de Unión por la Patria.

Para el cierre, Milei repitió: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.

Sobre el final, Milei le preguntó a Schiaretti si apoyaría medidas impulsadas por un eventual gobierno de La Libertad Avanza. “Nosotros acompañamos al gobierno de Macri como al gobierno del Frente de Todos. Con cualquiera va a ser así. Lo que no vamos a votar nunca es algo que perjudique a Córdoba”, le contestó Schiaretti.