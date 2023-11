La desilusión de un ciudadano que no pudo votar porque alguien lo había hecho por él

Emanuel Rosales, de 38 años, se acercó esta mañana a votar en la Escuela P-228 “Francisco Pascacio Moreno”, de Guaymallén, el presidente de mesa le entregó el sobre correspondiente, entró al cuarto oscuro y al salir le notificaron que no podía votar porque no estaba su troquel.

El hecho ocurrió por la mañana, cuando Rosales salió del aula el presidente de mesa le informó que no podía votar. En ese momento, el elector le dice a las autoridades de mesa que era la primera vez que venía en el día. Acto siguiente, le mostraron la firma que tenía el presidente de mesa en su planilla y ahí fue el momento en que Rosales da cuenta de que no era su firma.

La particularidad es que las autoridades de mesa no vieron que supuestamente ya había votado, y le entregaron el sobre, para posteriormente advertirle que no iba a poder votar porque alguien ya había votado por él. “Digo que soy la persona 284, me entregan el sobre, paso al cuarto oscuro y, al salir, la presidenta me dijo que ya habían votado por mí”, además, Rosales dijo que la autoridad le comunicó que había votado con un documento ejemplar “B”. El cual Rosales dijo que nunca en su vida tuvo.

Los fiscales de los partidos políticos no tenían a Rosales como que ya había votado, la única persona que tenía marcado el casillero 284 correspondiente a Emanuel, era la presidenta de mesa.

La firma no le correspondía y el troquel ya había sido entregado. Rosales era el número 284.

Al notificar a la Justicia Nacional Electoral se comunicó con Cristina Burguet, funcionaria de este organismo, que le explicó lo mismo que las autoridades de mesa. Al no estar el troquel y al ya haber una firma en el casillero correspondiente, no puede votar. “Lo más probable es que la presidenta de mesa se haya confundido y entregó tu troquel a otra persona. Lo cual es bastante normal”, remarcó la funcionaria.

Rosales aseguró que la presidenta de mesa le dijo que “no lo había visto en toda la jornada” pero como ya alguien había firmado por él, no podía votar. Aún con este reconocimiento, que realizó la máxima autoridad de la mesa, se le negó su derecho a votar.

De esta forma, el presidente de mesa y la delegada de la escuela, Jimena Ruggieri, dejaron constancia en un acta de que “por error involuntario su troquel ya fue entregado a otro votante y consta una firma, que expresa, no es la suya”,

Minutos antes de las 18 intentó nuevamente votar en la escuela correspondiente, y de nuevo las autoridades no le permitieron aludiendo que ya había emitido el voto, aún a pesar de la denuncia, Rosales se quedó sin solución y, de esta forma, termina este domingo sin votar en este balotaje.

Los hechos irregulares en la provincia de Mendoza fueron una cuestión que tiene que ver más con actos aislados que algo preparado de forma sistemática. Ambas fuerzas denunciaron en sus redes sociales que sufrieron roturas de boletas. Pero los hechos no fueron generalizados.