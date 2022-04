La defensa de Lobos y Sgró intentará evitar que ambos vayan a prisión

La Justicia podría dar un paso importante en las próximas horas, cuando el Tribunal Penal Colegiado Número 2 dicte la orden de detención del ex intendente de Guaymallén Luis Lobos y su ex esposa Claudia Sgró, tras la condena firme que tienen por administración fraudulenta. No obstante, el abogado defensor de ambos, Fernando Lúquez, prepara a contrarreloj un “remedio procesal” con un recurso de mantenimiento de libertad, para evitar la prisión efectiva de los dirigentes peronistas.

La noticia tomó trascendencia hoy, cuando la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia, que tiene como miembros a Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, rechazó un recurso extraordinario federal que había presentado la defensa, en motivo de apelación de la sentencia por administración fraudulenta, que condenó en mayo del 2019 a Lobos a 4 años y medio de prisión; y a Sgró a 3 años y 4 meses de prisión.

Ambas condenas, si bien podían ser excarcelables, fueron mayores a los 3 años de prisión, lo que pasa a ser una condena con prisión efectiva, por lo que se entiende que se ordenará esta medida tanto a Lobos como así también a Sgró por parte del Tribunal Penal Colegiado 2.

En diálogo con Los Andes, Lúquez sostuvo que están trabajando para presentar en las próximas horas un recurso de queja, que se presenta “directamente” a la Corte Nacional, luego del revés de la Sala 2, que tuvo un desenlace “esperable” según el letrado, ya que “es lo que suele hacer la Corte local en la generalidad de los casos”.

Lobos y Sgró “a disposición de la Justicia”

No obstante, la urgencia de Lúquez va en la presentación de un recurso ante el Tribunal Penal Colegiado para tratar de evitar que sus defendidos vayan a prisión.

“Estamos trabajando en una remedio procesal de mantenimiento de libertad mientras sigan las vías recursivas”, comunicó a este medio.

Más allá de estos mecanismos que se abrieron, Lúquez agregó que tanto Lobos como también Sgró están “en sometimiento al proceso absoluto y a disposición de la Justicia”, por lo que acatarán cualquier medida que provenga del Poder Judicial, incluso el ordenamiento de ir a la cárcel.

Ante esto, comentó que seguirán “con todos los remedios procesales y legales que otorga la ley y en cumplimiento de las demandas judiciales. Todos los requerimientos se han cumplido y están a disposición de la Justicia”, acotó el abogado, quien además agregó que ambos ya fueron notificados.

Respecto a la posibilidad de ir a prisión, sostuvo que aguardan -naturalmente - que esta medida no ocurra, pero desde el ámbito judicial ya lo consideran como “un hecho” y que la orden se dará tarde o temprano, sobre todo porque se trata de una condena firme.

“Puede haber o no prisión efectiva, es una medida que ocurre luego de los rechazos; hay posibilidad de que haya prisión efectiva”, acotó Lúquez.

Condenados

Fue el 9 de mayo del 2019 cuando Lobos y Sgró escucharon la sentencia del Tribunal, conformado por los jueces Aníbal Crivelli, Jorge Del Pópolo y Marcelo Gutiérrez del Barrio, quienes no solamente dictaminaron la condena a prisión por fraude a la administración pública, sino que también les aplicaron a ambos la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

La investigación se centró en la contratación irregular de dos personas en Guaymallén, Laura Fara y su hijo Pablo Müller, quienes nunca cumplieron tareas en la comuna, sino que se desempeñaron en la casa de la madre de Sgró con tareas domésticas. Además el fallo reflejó que ellos mismos se quedaban con parte del salario que las dos personas cobraban, ya que -según los fiscales- las víctimas nunca supieron que eran empleadas en la comuna.

Según declararon ante la Justicia, les habrían hecho creer que accedían a una “ayuda social” del municipio, pero solamente les daban una parte del salario. Se estima que la estafa fue por más de $ 400.000.