La Sala 2 de la Corte se reúne por la sentencia de Luis Lobos y su esposa

Luis Lobos y su esposa, Claudia Sgró enfrentan días clave en la causa por fraude en perjuicio de la administración pública. A pedido de la defensa, mañana será la audiencia ante la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia para fundamentar el recurso de apelación en la causa por la contratación de empleados municipales que no cumplían trabajos en la comuna. El ex intendente recibió la pena 4 años y 6 meses, mientras que su mujer 3 años y 4 meses. Además pesa sobre ambos la inhabilitación para ejercer cargos públicos a perpetuidad.

Los ministros José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo (integrantes de la Sala 2) escucharán los argumentos de la defensa en la audiencia, de la que también participará Gonzalo Nazar, Fiscal Adjunto en representación del Ministerio Público Fiscal. Luego, deberán resolver si dan lugar o no al pedido, algo que no sucedería mañana. “No se resuelve de inmediato, aunque estimo que no se demorará mucho”, indicó el abogado defensor de Lobos, Fernando Luquez, a Los Andes.

La sentencia que amerita el cónclave judicial data de mayo del 2019. En ese momento los abogados defensores habían anticipado que apelarían la medida y mañana deberán fundamentar oralmente por qué rechazan lo dispuesto por los jueces penales Aníbal Crivelli, Jorge Del Pópolo y Marcelo Gutiérrez del Barrio.

A Lobos se lo investigó por la contratación irregular de dos personas en el municipio de Guaymallén quienes nunca cumplieron tareas en la comuna, sino en la casa de la madre de Sgró; además se los acusaba de quedarse con parte del salario que las dos personas cobraban, ya que -según los fiscales- las víctimas (Laura Fara y su hijo, Pablo Müller) nunca supieron que eran empleadas en la comuna.

Según declararon ante la Justicia, les habrían hecho creer que accedían a una “ayuda social” del municipio, pero solamente les daban una parte del salario. Se estima que la estafa fue, con números del 2019, por más de $ 400.000.

¿Qué puede pasar?

“Al no haber personas privadas de la libertad, los plazos son ordenatorios y no perentorios, por lo que la Corte puede tomarse el tiempo que considere necesario y no va a provocar la perentoriedad de los plazos”, explicó Luquez.

Luego de la audiencia, los magistrados que integran la Sala 2 de la Corte deberán resolver si aceptan o no el recurso de apelación. No habría novedades mañana pero las posibilidades están abiertas.

“Si aceptan el recurso, la defensa cuestiona la autoría porque entendemos que no son autores del delito y el monto de la pena que se le han impuesto. Y tendremos que ver en qué termino lo aceptan”, agregó el letrado. En ese caso, tanto Lobos como su esposa seguirán en libertad.

Caso contrario, si Valerio, Adaro y Palermo rechazan el recurso “iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo Luquez.