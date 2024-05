La CGT dijo que Milei debe “tomar nota” ante la “contundencia del paro a lo largo y ancho del país”

La CGT evaluó “la contundencia del paro a lo largo y ancho del país” como un mensaje al Presidente Javier Milei que “demuestra que tiene que tomar nota para reconfigurar su política de ajuste”. Así lo dijo esta tarde Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, en una conferencia de prensa en la que se evaluó el paro general de 24 horas que termina esta medianoche. “Muchos de los que pararon hoy, votaron a Milei”, afirmó Pablo Moyano, también secretario general, quien sostuvo que si el gobierno no modifica su política económica “nosotros vamos a ratificar las medidas de lucha”.

“Cuando nos dicen que es un paro es político, efectivamente, estamos discutiendo el rumbo de nuestro país, estamos discutiendo todas las acciones que vienen dañando el entramado social del país”, respondió Héctor Daer en el encuentro con la prensa en la sede de la CGT de la calle Azopardo.

La conducción de la CGT definió como “contundente” al paro general, el segundo que se lleva a cabo desde que Javier Milei asumió la presidencia. “La gente lo juzgó hoy; las movilizaciones cada vez son más masivas y hoy fue una clara muestra del hastío de la gente. Muchos de los que hoy pararon lo votaron”, insistió Moyano.

Héctor Daer sostuvo que índices como la caída del 42 por ciento de la construcción y del 21 por ciento promedio en la industria “explican las razones de por qué se convocó a otro paro nacional y la contundencia del mismo”.

“Si no hay cambios vamos a seguir con las medidas de acción directa”, pronosticó Andrés Rodriguez, titular de UPCN, uno de los sindicatos de estatales. “Hoy no hubo trabajadores en las oficinas públicas”, afirmó Rodríguez.

Sergio Romero, de UDA, dijo que “más del 90 por ciento de los docentes del país adhirió al paro”, mientras Carlos Acuña, también secretario general de la CGT, informó que “más del 80 por ciento de la estaciones de servicios estuvieron cerradas”. Acuña negó imputaciones del gobierno sobre “aprietes” a los estacioneros. “Las compañías petroleras son las que están en falta, no los estacioneros que son Pymes”, dijo Acuña.

La CGT dijo que Milei debe “tomar nota” ante la “contundencia del paro a lo largo y ancho del país”. Foto: Clarín

Daer y Moyano hicieron foco en la Ley Bases que se está discutiendo en el Senado. No se descarta que la CGT organice una movilización cuando el proyecto sea votado en el recinto.

“Esto es para que lo escuchen los senadores, y para los diputados, que acaban de votar la ley. Hay 409.000 empresas que tienen en la formalidad menos de 5 trabajadores y la cantidad de esos trabajadores y trabajadoras suma 600.000. (Con este proyecto de ley, si se llegara a aprobar, estos 600.000 trabajadores pasan a un esquema legal de informalidad”, explicó Daer, en su crítica a la reforma laboral que impulsa la Ley Bases.

“Fue un éxito la medida de fuerza, que no es un fin en si mismo; es un llamado de atención a la autoridades para que rectifiquen el rumbo por el daño social que provocan las medidas”, insistió Daer.

El dirigente sindical comentó un episodio de hoy de la ministra Patricia Bullrich. “Cuando la ministra subió a un colectivo, no había nadie, no había pasajeros; hubo transporte (unas pocas líneas en el AMBA) y la gente se quedó en la casa, eso es lo importante”, contó Daer. Dijo que no contestaría las agresiones verbales del diputado José Luis Espert, que había calificado a la CGT de “sindigarcas”.

Ante las denuncias del gobierno sobre extorsiones sindicales para que la gente no fuera a trabajar, el gremialista de judiciales, Julio Piumatto, dijo que fue “el gobierno el que llevó adelante acciones coaccionantes en el sector público como la quita del salario por ejercer un derecho constitucional o los patrones que amenazaron con despidos”.

“Nuestros derechos no son inventos sino que están consagrados en la Constitución”, replicó Piumatto. La CGT convocó al paro de hoy bajo la consigna “en defensa de nuestros derechos, la Patria no se vende”.

“El déficit fiscal no puede ser un fin de sí mismo, sino que tiene que haber un plan de desarrollo”, fue otra definición de Héctor Daer, que comentó que en la próxima semana, la CGT continuará el diálogo con los senadores por la Ley Bases. “Hoy no hubo dictamen como que quería el gobierno. Seguramente la semana que viene vayamos a hablar de ganancias, del RIGI, que pone en peligro a la industria nacional”, adelantó.

Sobre la jornada nacional de protesta de la CGT, el vocero presidencial Manuel Adorni realizó esa mañana la primera evaluación gubernamental. “Este es un paro que daña y le complica la vida a muchísima gente”, definió el portavoz del presidente Javier Milei en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. “Este Gobierno tuvo más paros que leyes; hacen todo lo posible para no avanzar con lo que la gente nos pidió con su voto y sin embargo paran y paran y paran”, dijo.

Adorni admitió que era “difícil es medir el acatamiento cuando no te dejan movilizar ni llegar a tu lugar de trabajo y además juegan con el miedo de la gente y de los empresarios a través de la violencia y del amedrentamiento”.

El gobierno informó que hasta el mediodía se habían recibido 1.932 llamados telefónicos en la línea oficial 134 para denunciar extorsiones. Adorni denunció que grupos del sindicato de camioneros bloquearon el acceso a plantas productivas en “Pacheco, San Lorenzo y San Martín”.