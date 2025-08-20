20 de agosto de 2025 - 18:15

Jury: el juez Sarmiento evitó contratar un abogado particular y pidió un defensor de pobres y ausentes

El juez penal Sebastián Sarmiento sorprendió con la solicitud de un abogado del Estado, en vez de pagar uno particular.

Se activará un proceso de Jury de Enjuiciamiento para el juez Sebastián Sarmiento.

Se activará un proceso de Jury de Enjuiciamiento para el juez Sebastián Sarmiento.

Foto:

Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Leé además

El director local del PAMI, David Litvinchuck, es uno de los funcionarios de Milei que la Justicia imputó hoy. Foto: Daniel Caballero.

Imputaron en Mendoza a dos funcionarios de Javier Milei por desobedecer a la Justicia

Por Martín Fernández Russo
Los diputados por Mendoza se dividieron en la votación del veto a la ley de Emergencia en Discapacidad.

Veto de Milei a la emergencia en discapacidad dividió a diputados de Mendoza: así votaron

Por Redacción Política

Según consta en la Resolución Nº 141/2025 que el Ministerio Público de la Defensa publicó este jueves y que tuvo acceso Los Andes, Sarmiento solicitó un defensor oficial “en los términos de lo dispuesto en el artículo 20, inciso B de la Ley 4970” de Jury de Enjuiciamiento.

Sin embargo, el MPD no le pudo otorgar un defensor público de la Primera Circunscripción, dado que han participado en diferentes procesos que ha intervenido Sarmiento, “circunstancias estas, que pueden llevar a subjetivar la estrategia defensiva del Defensor Oficial en el procedimiento de Jury”, indicaron.

Por lo tanto, la Defensora General Cecilia Saint-André resolvió designar como defensor técnico al Dr. Jorge Martín Luque, Defensor Oficial Penal de la Defensoría Penal de Pobres y Ausentes del departamento de General Alvear (Segunda Circunscripción Judicial), “teniendo en cuenta su extensa trayectoria como defensor penal en este Ministerio”.

El magistrado tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar su descargo y luego de realizarlo (o vencido el plazo), el Jury de Enjuiciamiento deberá reunirse en un plazo no superior a los 15 días para votar nuevamente sí procede a la continuación del juicio o desestima la acusación.

El Jury de Enjuciamiento está compuesto por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados provinciales. Para aprobar cualquiera de ambas decisiones se requiere una mayoría simple, es decir 11 votos de 21.

En el caso de que el Jury decida avanzar, Sarmiento quedará suspendido de sus funciones y cobrará la mitad de su sueldo, hasta que culmine el juicio político. El Procurador de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, llevará adelante la parte acusatoria.

Jury de Enjuiciamiento
El Jury de Enjuiciamiento tomó una decisión respecto del juez Sebastián Sarmiento. Foto: Poder Judicial.

El Jury de Enjuiciamiento tomó una decisión respecto del juez Sebastián Sarmiento. Foto: Poder Judicial.

La denuncia contra el juez Sebastián Sarmiento

Los denunciantes solicitan la destitución de Sarmiento por “mal desempeño” en cinco hechos. El caso Pelayes, policía retirado que fue asesinado en 2024 por un sujeto que salió de la cárcel de forma anticipada por decisión del magistrado, es el más resonante pero más fallos polémicos en su trayectoria lo llevaron a ser cuestionado por “garantismo”.

En la denuncia se incorporó el conflicto que tuvo el magistrado por oponerse al retiro de celulares de las cárceles y atribuirse competencias del Servicio Penitenciario en el proceso, por ejemplo. Esta fue la gota que rebalsó el vaso para el gobierno de Alfredo Cornejo y cuando creció el rumor de un posible Jury.

En el expediente se suman otros casos judiciales como el de Héctor Quiroga, también asesinado en un intento de robo en 2017 por parte de Cristian Reina Flores, quien se encontraba en libertad condicional por disposición de Sarmiento.

También se planteó la liberación anticipada otorgada para Fabián Olguín, un hombre que tenía prisión perpetua y terminó abusando reiteradas veces de una nena de 12 años en San Rafael en el año 2020.

En último orden se agregó un traslado especial que dictó para dos presos hacia San Rafael, cuando los habían enviado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad desde la cárcel de aquel departamento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Cámara de Diputados se encamina hoy convertir en ley los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles, dado que la oposición asegura tener el quórum y los votos para aprobar esas iniciativas.

Diputados rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

Por Redacción Política
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente junto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Guaymallén asumirá la construcción de 800 viviendas del Procrear: cómo será el plan

Por Jorge Yori
El gobierno de Milei, através del vocero presidencial Manuel Adorni, realizó anuncios sobre la discapacidad.

Discapacidad: la medida que anunció el gobierno de Milei para frenar el rechazo al veto

Por Redacción Política
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (Foto: HCDN)

Tensa sesión en Diputados: la oposición busca voltear los vetos de Milei en jubilaciones y discapacidad

Por Redacción Política