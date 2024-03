Juicio a Bento: imputado por soborno quiso desligarse de un miembro de la “banda” que lo defendió durante 5 meses

El juicio al exjuez federal Walter Bento se retomó este miércoles con la declaración indagatoria de un presunto sobornador. Se trata de Cristian Oliva, quién cumple una condena por narcotráfico, y se lo acusa de haberle pagado a la banda para obtener una prisión domiciliaria tras la incursión de dos abogados.

Oliva es protagonista del caso número 15 de la megacausa, que tiene a 29 imputados por haber participado en el entramado de una asociación ilícita que se valía de cohechos a cambio de beneficios judiciales.

Según la línea investigativa, Oliva fue cooptado por los abogados Luciano Ortego (acusado como organizador) y Javier Angeletti (sindicado como miembro secundario), tras vincularse con el contrabandista Eugenio Nasi en la cárcel. Este último también está imputado por el presunto pago de 500 mil dólares, a través de Ortego, para lograr su excarcelación.

Vale señalar que según la causa, el exjuez Bento era el jefe de la estructura delictiva y lo seguía su “mano derecha” Diego Aliaga. Un escalón por debajo se encontraban los abogados Jaime Alba y Ortego, quiénes protagonizaban y articulaban con otros letrados (tales como Angeletti) en casos puntuales, los tratos espurios. Oliva se encontraba detenido junto a Diego “El Rengo” Aguilera por una causa de transporte de estupefacientes y este también fue abordado por la banda, pero evitó incursionar en el cohecho, según declaró ante la Justicia.

En la audiencia de esta mañana, Oliva afirmó que conoció personalmente al juez Bento cuando se dio una visita oficial de magistrados al complejo penitenciario federal de Cacheuta, apenas lo habían trasladado tras su inauguración.

Entonces señaló que, sin problema alguno con las fuerzas policiales, lo abordó personalmente para consultarle por qué le “negaban” los pedidos de domiciliaria que realizaba si tenía a su hermano “enfermo” y a su padre “discapacitado” y su madre recién fallecida.

“Me dijo el Dr Bento que no sabía nada y eso lo tenían que informar los abogados. Llama a la secretaria y ella le dice que todavía no se había resuelto la domiciliaria porque no se habían presentado los papeles. Me saluda y me dice que mi abogado presentara los papeles”, contó.

Walter Bento fue destituido como juez federal con competencia electoral; y el Tribunal Oral Federal II ordenó su detención.. Tribunales Federales esta jornada Foto: Orlando Pelichotti

Oliva relató que tenía en ese momento como abogado a un defensor oficial, pero le costaba “muchísimo” poder comunicarse con él, entonces decidió contratar a Ortego, a pesar de que no tenía más que 100 mil pesos para pagar producto de la venta de un auto. En su discurso aseguró que antes de esto, intentó que lo representara Angeletti pero según él, “nunca acordamos”.

“No tenía plata y solo un vehículo. Yo lo que ofrecía era eso, para la domiciliaria. Hablo con Angeletti y me pregunta cómo era la forma de pago. Yo le dije que tenía un vehículo y él me responde que ´no era agenciero para recibirlo´. Le dijo, ´bueno, no se haga problema, voy a tratar de vender el auto y le voy a pagar en efectivo´. Resulta que nunca lo pude vender y no quedé en nada. Pasa Angeletti y puse al defensor oficial, por lo que empecé a tramitar la domiciliaria”, aseguró.

“Los papeles ya los había presentado el defensor oficial y faltaban algunos. En junio de 2019 se me otorga la domiciliaria para cuidar a mi hermano. Estuve un año y dos meses así”, comentó hasta que la Justicia le revocó el beneficio porque la pulsera electrónica registró salidas del domicilio.

Al momento de las preguntas, el fiscal general Dante Vega cruzó la versión de Oliva para despegarse de Angeletti. “Angeletti estuvo cinco meses a cargo de la defensa de Oliva, le aviso al defensor que parece que no leyó el expediente y a usted. Desde el 9/10/18 al 9/3/19″, le cuestionó.

Y Oliva, tratando de desligarse, respondió: “La verdad que no sabía, yo soy muy malo con estas cosas. Yo con Angeletti nunca concreté nada. Me junté dos veces cuando me fue a ver al complejo”.

La fiscalía también encontró una contradicción con respecto a su declaración en la Instrucción, ya que en ese momento señaló que fue el contrabandista Nasi quien le presentó a Ortego y este respondió que surgió en una charla común entre varios presos.

“Les dije que somos 60 y nos sentamos a hablar, salen los nombres de un montón de abogados. No sé cuál es la contradicción si me lo presenta fulano o no”, dijo.

Y Vega le refutó: “¿Concretamente fue Nasi quién le presentó a Ortego?”. “Capaz que en su momento fue Nasi u otro compañero”, respondió el imputado.

Oliva también se defendió de las sospechas del método de contratación de Ortego, al señalar que tras visitar a su hermano para conocer su estado de salud “se conmovió” y decidió ayudarlo, a pesar de que no alcanzaba a completar los honorarios correspondientes, con 100 mil pesos que equivalían a 5 mil dólares en ese momento.