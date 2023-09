Jaime Alba, acusado de ser organizador de la banda de Bento, explicó su relación con el empresario asesinado Diego Aliaga

El abogado Jaime Alba, considerado por la Fiscalía como uno de los organizadores de la banda que lideraba el juez Walter Bento para el cobro de coimas, desconoció tener relación alguna con el juez y habló de su relación con el ex despachante fallecido Diego Aliaga.

“El inicio del problema se circunscribe a la asistencia técnica legal que le di a Diego Aliaga. El problema fue cuando me constituí en querellante en la causa de su desaparición”, explicó en el megajuicio que se lleva adelante en tribunales federales. Y agregó, en referencia a un juicio anterior que tuvo: “con Diego nos unió una amistad desde la infancia. Él hizo su carrera y yo la mía. Cuando me recibí me pidió mi asesoramiento legal”.

“Podemos ver que tuvimos un fracaso total frente al juez Bento”, agregó en referencia a la sentencia que sufrió Aliaga en aquella causa de contrabando de 2019 en el juzgado de Bento. “¿Dónde estaba la relación (con Bento)?”, se preguntó Alba, y comenzó su ataque al fiscal Dante Vega, a quien acusó de armar la causa en su “imaginación”.

Insistió en el punto al afirmar que “en este debate se va a esclarecer que (Diego) Barrera era una pieza fundamental en el accionar delictivo para armar esta causa por parte del doctor Vega”. Barrera está acusado de asesinar a Aliaga, quien a su vez, según la Fiscalía, era una pieza fundamental en las maniobras delictivas de Bento.

Alba está acusado de cuatro casos de cohecho, uno de ellos, al ex barra brava Daniel El Rengo Aguilera en la cárcel. También por tres casos de infracción al deber o abuso de poder por hacer declarar falsamente a testigos en su favor. Actualmente se encuentra con prisión domicialiaria, aunque estuvo detenido más de dos años.

Los ataques y miradas intimidatorias de Alba al fiscal Vega provocaron un nuevo llamado de atención de la presidenta del TOF2, Gretel Diamante, en la jornada de hoy. Y cruces con el abogado de Bento, Mariano Fragueiro.

Nota en desarrollo.