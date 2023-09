Sumando más tensión a la campaña y a las versiones que ya circulaban -por ejemplo, la de Juan Carlos Blumberg-, el dirigente social y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, aseguró que Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, armó las listas “con toda gente de (Sergio) Massa”.

“Milei armó las listas con toda gente de Massa. Son todos punteros, todos ex Frente Renovador. No sé si le dio una mano o no él, sé que la gente era gente del partido de Massa”, sostuvo el líder piquetero en una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en su programa de streaming.

Hasta dio nombres de las figuras políticas: “Una de ellas era Ramiro Marra (candidato a jefe de gobierno porteño)”.

Grabois relativizó la rivalidad entre Massa y Milei. “No me cabe la menor duda que no son enemigos acérrimos”, afirmó.

El ex precandidato presidencial del oficialismo subrayó que si bien votará al postulante del oficialismo y actual ministro de Economía, no le garantizó su apoyo en el hipotético caso de que llegue a la Casa Rosada, del mismo modo que -según él- no apoyó de manera total la gestión del mandatario Alberto Fernández. Entonces dijo que “peor es votar” a Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.

“Hay que votar a Massa porque sería infinitamente peor votar a Bullrich o a Milei. Pero no le garantizo (a Massa) apoyo como no se lo garanticé a Alberto aunque lo apoyé, porque creí que era infinitamente peor votar a Macri”, lanzó. Según su óptica, votar a Bullrich es un “suicidio colectivo”.

Juan Grabois aseguró que “Milei armó las listas con toda gente de Massa” (Foto: La Voz)

Con respecto a un eventual gobierno de La Libertad Avanza, Grabois pronosticó una “crisis de gobernabilidad” y cuestionó a la candidata a vice, Victoria Villarruel, por el acto “homenaje a las víctimas del terrorismo”.

“Postea las fotos con ellos como si fuera un orgullo tener un tipo que dice ‘vamos a matar gente’. ¿Está mal decir que va a haber una crisis de gobernabilidad o esta mal decir que vas a vender órganos?”, expresó en referencia a las polémicas declaraciones de Milei sobre el tema y sostuvo que, además, “lleva a una vicepresidenta que reivindica genocidas”.

“Por ahí perdemos, pero ganaremos más adelante. Todo lo que pienso de Massa ya lo dije, pero Massa no va a ir por ese camino. El límite es el Nunca Más”, cerró.

