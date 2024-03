Fuerte cruce entre Diana Mondino y Natalia Zaracho por sus críticas a un periodista: “Legislás sin tener secundario”

La canciller Diana Mondino y la diputada del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales. Mondino respondió una publicación en la cual Zaracho criticaba a un periodista de La Nación.

“Trebucq, fracaso es ser un lamebotas de Milei. Tengo convicciones y las defiendo, no como vos que sos un militante del ajuste y no lo admitís. Capaz eso es lo que te molesta, payaso”, escribió la diputada tras las declaraciones del periodista que cuestionó su capacidad para legislar.

Momentos después, Mondino se sumó a la discusión y le dedicó un fuerte mensaje a Zaracho. “El problema no es que tengas o no convicciones, el problema es que legislás sin tener secundario. Encima como agravante, viviste prácticamente toda tu vida durante el kirchnerismo. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del Estado Presente”, afirmó.

La cansiller Diana Mondino y la diputada del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales - X

“Diana, las Malvinas son argentinas. Aprendé a defender a la patria que para esto te pagan”, respondió sin rodeos la legisladora. Posteriormente publicó otro tweet en respuesta a quienes cuestionaron su nivel de educación.

“Qué vergüenza dan. Me acusan por no haber terminado el colegio, por tener que salir a laburar para ayudar a mi familia producto de la crisis que generaron las políticas de ajuste y miseria que este Gobierno hoy vuelve a implementar. Lo que me pasó a mí lo vivieron millones de argentinos”, dijo.

Más tarde, el dirigente social Juan Grabois usó la misma red social para defender a la diputada. “Señora horrible usted tiene [título] secundario, universitario, posgrado y no deja de ser una terraplanista diplomada que compara la homosexualidad con la pediculosis, promueve el mercado de órganos, firma decretos que benefician a su propio banco, es una macrista declarada, pero se arrastra por votos de izquierda y ahora demuestra un repugnante elitismo que habla más de su deficiente educación moral que de Nati”, escribió.