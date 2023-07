Blumberg denunció que a Milei lo financia Massa y aseguró: “Me usaron para la foto”

El empresario y referente de la lucha contra la inseguridad, Juan Carlos Blumberg, aseguró que el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, es financiado por Sergio Massa, actual ministro de Economía y precandidato del oficialismo. Además, denunció que se sintió usado en la campaña del libertario.

“Fíjense que muchos candidatos de la lista de Milei son de Massa... Esta es la realidad, hicieron un trabajo estratégico y nos cogieron a todos”, señaló el papá de Axel Blumberg en redes sociales.

En una entrevista con Perfil, Juan Carlos Blumberg reveló por qué en un momento acompañó a Milei en el armado y luego finalmente decidió dejarlo.

“Yo había averiguado un poco de Milei. Llegué a través de una colega a Karina (su hermana). Tenía buenas referencias. Pero después viene una periodista del canal Metro y me empiezan a invitar seguido y me van poniendo candidatos al lado. Me usaban”, comentó.

“Un día me viene a ver uno de la CGT de Vicente López y me cuenta que andaban pidiendo plata para los cargos. Ahí empecé a notar que me habían usado para todo esto”, denunció.

Recordó también lo siguiente: “Fijate vos que estuve una vez en la presentación del libro. Me sentaron en la primera fila. Me usaron otra vez para la foto. Él entró y me agarró las dos manos, yo no entendía nada”.

“Todos decían que los usaron trabajando un año y medio para la campaña y el día anterior al cierre de listas metieron toda otra gente. Y ahí metió Massa. Quedé realmente decepcionado. Encima colocaron de tercero en la lista bonaerense para Diputados a Guillermo Montenegro, el novio de Villarruel, un papelón”, afirmó Blumberg.

Tras el revuelo de la entrevista, desde el espacio de Milei consideraron que los dichos de Blumberg se deben a que no logró sus objetivos personales en el cierre de listas: “En los cierres de lista aquellos que pugnan por ser candidatos y quedan afuera muchas veces terminan heridos. Este parece ser un caso”, apuntaron.

