Marra publicó una carta abierta para pedirle a Milei que eche a Adorni y advirtió por el desgaste del Gobierno

Ramiro Marra , fundador de La Libertad Avanza (LLA) y exlegislador porteño, publicó un duro mensaje dirigido al presidente Javier Milei . En su comunicado, Marra cuestionó la permanencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y advirtió sobre el impacto que la situación tendría sobre la credibilidad del oficialismo.

Al respecto, el exdirigente sostuvo que la continuidad del funcionario genera un desgaste político que termina afectando la imagen del Gobierno y reclamó que las decisiones se adopten pensando en el proyecto político por encima de los vínculos personales.

El exlegislador consideró que las controversias que involucran al entorno presidencial ocupan el centro de la agenda pública y terminan opacando los resultados de la gestión . Según planteó, el principal activo político del oficialismo es la confianza depositada por los votantes y advirtió que esa fortaleza corre riesgos cuando surgen cuestionamientos vinculados a la transparencia.

Carta abierta al Presidente de la Nación. Señor Presidente: Le escribo no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y…

"Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios , con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda ", afirmó Marra.

Uno de los tramos más duros del mensaje estuvo dirigido directamente a Milei. Allí, Marra sostuvo que el rumbo político impulsado por el oficialismo trasciende a cualquier dirigente en particular. " Con todo el respeto: este proyecto no es suyo . No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos ", expresó.

En ese contexto, señaló que preservar el rumbo político exige, en ocasiones, adoptar decisiones difíciles aunque impliquen costos personales o políticos.

Javier Milei Ramiro Marra y Victoria Villarruel Foto Federico Lopez Claro Javier Milei, Ramiro Marra y Victoria Villarruel. Foto archivo: Federico Lopez Claro

El recuerdo de su salida de La Libertad Avanza

Marra también evocó el episodio que marcó su alejamiento del espacio político. Al referirse a aquella situación, afirmó que fue apartado de manera unilateral y sin previo aviso, aunque aseguró que optó por no confrontar públicamente para evitar perjudicar al proyecto.

“Un día me sacaron, de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas. Me dolió, claro que me dolió. Pero supe callar. No salí a romper nada, no le hice daño al proyecto y no me convertí en bandera de la oposición. Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando”, manifestó.

En el cierre de la carta, Marra instó al presidente a adoptar la decisión que considere necesaria para preservar la credibilidad del Gobierno y mantener la confianza que, según señaló, los ciudadanos depositaron en el oficialismo.