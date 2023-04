Jiménez comparó a De Marchi con Ramón y dijo que “le está robando la peluca a Milei”

El precandidato a gobernador del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, recibió el respaldo de la fórmula presidencial Myriam Bregman – Nicolás Del Caño y este lunes pasó por la redacción de Los Andes, junto a ellos. El exlegislador provincial habló del nuevo escenario electoral que se abre con la ruptura de Omar De Marchi del Frente Cambia Mendoza y su acercamiento a los partidos que militan a Javier Milei. Lo comparó con el viraje de Protectora de José Luis Ramón hacia el Frente de Todos.

Para Jiménez, la salida del diputado nacional no se trata de una verdadera pelea, ni la aparición de una tercera fuerza: “Claramente no veo ninguna pelea, ni ninguna tercera fuerza. Solamente una estrategia política de presentarse en una elección, donde consideran que pueden conseguir un mayor caudal de votos y terciar legisladores. Pero no constituir una fuerza política independiente. De hecho, en este preciso momento, De Marchi está peleando por defender su identidad PRO, que es el eje articulador de la posición macrista”.

“Yo no los veo queriendo fundar una tercera, cuarta, segunda o primera fuerza. Es la fuerza que considera que presentándose a través de otra franquicia pueden sacar más votos. A veces mandan a algunos dirigentes a jugar por afuera y después los cooptan”, consideró.

Elecciones 2023 Los diputados nacionales y candidatos a presidenta y vicepresidente por el PTS - Frente de la Izquierda de los Trabajadores Unidos, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, junto al precandidato a gobernador Lautaro Jiménez Foto : Orlando Pelichotti

Y arremetió: “Mendoza es un gran ejemplo lamentable de eso. Lo vimos a eso con Ramón, que se presentó por fuera y hoy es una de las patas del Frente de Todos. De Marchi está haciendo lo mismo. Solo que, en vez de agarrar una frazada, le está robando la peluca a Milei para tratar de agarrar votos ahí. Pero no para pelearse con Cornejo efectivamente. Eso es para las cámaras”.

“Están totalmente unidos, ellos son Juntos por el Cambio a nivel nacional y estuvieron con (Mauricio) Macri. Van a estar con (Horacio) Rodríguez Larreta o (Patricia) Bullrich aplicando el mismo programa y no tienen ninguna diferencia”, afirmó.

Y completó, ya en modo campaña, que el FIT es “la única fuerza independiente de esas dos coaliciones que son el FdT y el macrismo. En ese sentido tiene una tercera posición que nadie puede refutar. Nos pueden criticar un montón de cosas, pero nadie puede decir que estamos con alguno de ellos”.