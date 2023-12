Javier Milei habló con Elon Musk luego de sus múltiples intercambios en redes sociales

Desde su triunfo ante Sergio Massa en el balotaje presidencial del pasado 19 de noviembre, los halagos e interacciones entre Javier Milei y Elon Musk se han vuelto cada vez más recurrentes. Hoy, gracias al arduo trabajo de algunos de los integrantes de La Libertad Avanza (LLA), el presidente electo finalmente pudo hablar con el dueño de Tesla sobre economía y futuras inversiones.

Luego de imponerse ante el ministro de Economía en la carrera por la presidencia, el líder de LLA recibió un conciso mensaje de Elon Musk a través de la red social que antes era conocida como Twitter. En aquella ocasión, el CEO vaticinó que, con Milei, “la prosperidad está por delante para Argentina”.

El multimillonario envió un mensaje tras la consagración de Javier Milei como presidente.

Ayer, el empresario fundador de SpaceX posteó en X, plataforma de la que también es dueño, un fragmento de una entrevista en la que el economista se pronuncia sobre las falencias de la noción de justicia social. Allí, el libertario explica que “cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos ponés la libertad por encima de la igualdad, conseguís mucho de ambas”.

Rápidamente Musk recibió una respuesta del libertario, quien le dijo: “We need to talk, Elon...” (“Necesitamos hablar, Elon...”). Con similar velocidad, integrantes de LLA pusieron manos a la obra para que la añorada conversación pudiera realizarse.

De acuerdo con el medio Infobae, miembros del equipo de Milei pudieron contactar al magnate con la ayuda de varios intermediarios. De esta forma, le hicieron llegar una carta oficial en la que solicitaban que se llevara a cabo una comunicación. Y así sucedió este miércoles en el Hotel Libertador, lugar en el que se aloja el presidente electo desde octubre.

La respuesta de Javier Milei a Elon Musk. Foto: captura.

Con la asistencia de traductores proporcionados por la futura canciller, Diana Mondino, Milei pudo dialogar sobre economía y sobre la posibilidad de que se lleven a cabo inversiones en el país en el marco de su futuro gobierno.

Según el mencionado medio, la conversación duró algunos minutos, ya que el libertario debía encontrarse con los miembros de su Gabinete.

Ayer, de hecho, el mandatario que sucederá a Alberto Fernández mantuvo múltiples reuniones en oficinas del barrio porteño de Retiro con los integrantes de su futuro gobierno y con dirigentes del PRO.

