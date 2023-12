Un dirigente de la UCR mendocina interrogó a Milei por su viaje a Estados Unidos

Fernando Armagnague, dirigente radical de Dignidad Partidaria, le envío una carta documento al presidente electo Javier Milei a través del Correo Argentino, consultándole por su último viaje a Estados Unidos. La dirección de destino es Córdoba 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra el Hotel Sheraton Libertador. Sobre el final de la misiva que realiza Armagnague aclara que “dicho pedido no persigue ningún motivo subalterno”, y agrega que “espero conocer las razones que lo impulsaron para contratar un viaje privado, en el entendimiento que, como decía Ricardo Balbín: ‘los ejemplos deben venir de arriba hacia abajo’”.

La carta comienza presentándose y dando el motivo de por qué envía dicha carta postal. “En mi carácter de Convencional Nacional por Mendoza de la UCR, me dirijo a usted, a los efectos de informarme, derecho que tengo como ciudadano”.

“Quiero conocer los costos y gastos de su último viaje a los Estados Unidos”, continua la misiva de Armagnague. Los puntos que el dirigente está interesado en saber son los siguientes: “cuál fue la matrícula, nacionalidad, explotador y propiedad de la aeronave que utilizó”.

En segundo lugar le consulta al presidente electo: “¿Cuál fue el aeropuerto de salida y el de llegada a la República Argentina, al igual que el Aeropuerto de entrada y salida de los EEUU?”.

Luego continúa con otra pregunta sobre los pasajeros que lo acompañaron: “¿Qué personas viajaron con usted y cuál fue la razón de dicho viaje de las mencionadas personas?”.

MENDOZA. Dirigente radical Fernando Armagnague (Archivo).

Con respecto a la tripulación también formuló una pregunta: “¿Cuáles fueron los gastos de combustible y los salarios de los tripulantes, indicando sus datos personales?”, a esta pregunta le sumó otra sobre los impuestos para pedirle: “constancias de los tributos abonados al Estado Nacional”.

La sexta pregunta se refirió a cuál fue la autoridad aérea nacional que autorizó la partida de la aeronave. Además, le consultó a Milei sobre el seguro, indicando la compañía y monto del mismo. La penúltima consulta que realizo Armagnague al presidente electo estuvo relacionada a si la aeronave estaba destinada o no al servicio aéreo particular y en caso afirmativo acompañe las constancias del mismo. Además, le consultó por los motivos de no viajar por Aerolíneas Argentinas.