El video de Milei sobre la justicia social que compartió Elon Musk en su cuenta de X

El famoso empresario y magnate Elon Musk, propietario de la red social X, utilizó su cuenta para compartir un video del presidente electo, Javier Milei, en el que aborda temas sobre la libertad e igualdad en A24 durante una entrevista con Jorge Asís.

Elon Musk compartió un video de Javier Milei en su cuenta de X. Foto: Captura.

“Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos ponés la libertad por encima de la igualdad, conseguís mucho de ambas”, dice. Hace referencia a las palabras del economista Milton Friedman y del filósofo John Stuart Mill, señalando que una sociedad que enfatiza demasiado la igualdad tiende a convertirse en una sociedad de saqueadores.

El presidente electo, que asumirá el próximo domingo, criticó la noción de justicia social: “El propio John Stuart Mill señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde. Esa es la historia de Argentina. ¿El punto cuál es? Que la justicia social es injusta”.

“No hay nada más injusto que la justicia social. ¿Cuál es el gran logro del liberalismo? El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todos”, continuó.

Finalmente terminó su relato: “Cuando vos vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona”.

La respuesta de Javier Milei a Elon Musk. Foto: captura.

Tras la publicación del video por parte de Elon Musk, Javier Milei respondió en inglés: “We need to talk, Elon...” (Necesitamos hablar, Elon), indicando un posible interés en entablar una conversación con el reconocido empresario.

El mensaje del magnate tras el triunfo de Milei en las elecciones

A través de la red social X –que él compró y la integró a su enorme imperio empresarial junto a SpaceX- el magnate se hizo eco de lo que ocurrió este domingo en nuestro país con un posteo en el que fijó su postura sobre el economista.

Es que el magnate respondió el posteo que hizo una cuenta estadounidense ultraderechista, la cual anunció la llegada de Milei a la Casa Rosada. Allí fue cuando Musk agregó un comentario en el que “La prosperidad está por delante para Argentina”.

El multimillonario envió un mensaje tras la consagración de Javier Milei como presidente.

