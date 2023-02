Tensión en Cambia Mendoza: la UCR amenaza con avanzar en la conformación del frente sin De Marchi

La Unión Cívica Radical (UCR) y el Pro juegan sus cartas en una semana cargada de tensiones en lo que respecta al vencimiento de plazos para establecer alianzas, diagramadas por el partido gobernante y aliados, quienes establecieron que el 22 de febrero -este miércoles- será la fecha cúlmine, pensando no sólo en el calendario de las elecciones provinciales, sino también en la estrategia de los comicios desdoblados de 7 departamentos.

El tema clave es Omar De Marchi, diputado nacional del Pro que ha cargado críticas contra el gobierno radical y que ha amagado con ser precandidato a gobernador con el sello del Pro (partido en el que tiene mayorías internas) pero sin una alianza con el radicalismo, y por ende sin la conformación del Frente Cambia Mendoza, espacio político nacido en 2015 que desbancó al peronismo y que ha ganado todas las elecciones de forma ininterrumpida hasta el presente en la provincia.

En el radicalismo han perdido la paciencia frente a la indecisión del legislador nacional sobre si participará por dentro o por fuera en su carrera a la gobernación y adelantaron con firmeza que el Frente Cambia Mendoza, “con o sin De Marchi, con o sin el sello del Pro, y con o sin intervención nacional” participará en las elecciones provinciales y de los 18 departamentos “con la misma marca”.

También ratificaron que la fecha anticipada del 22 de febrero para resolver las alianzas del Frente (vence el 1 de marzo para las municipales desdobladas y el 12 de abril para las provinciales) fue resuelta -con adhesión de dirigentes del Pro frentistas que no comulgan con el diputado nacional- para tener tiempo y establecer un trabajo con tiempo para hacer “la mejor elección en los seis departamentos que conduce el PJ”.

Además, aseguraron que no se trata de un “enfrentamiento” entre la UCR y el Pro, sino que es una interna “pura y exclusivamente del Pro”, ya que su presidenta a nivel nacional, Patricia Bullrich, ha amenazado con intervenir el partido a nivel local, teniendo en cuenta que, según manifiestan de la carta orgánica nacional, no se puede jugar con el sello del Pro por afuera de lo que es la coalición.

Este lunes, de hecho, debería haberse realizado una reunión de la mesa nacional, pero se pospuso para este martes a las 19.

Omar de Marchi quiere ser gobernador, pero no tiene chances de ganarle la PASO a, candidato radical Alfredo Cornejo. Amenaza romper el frente y jugar por fuera. ¿Eso le permitiría ganarle a Cornejo en la general? Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Lo cierto es que la posibilidad de un quiebre en el espacio por una eventual salida del sello del Pro, podría complicar la performance del espacio que viene ganando elecciones desde hace 7 años. “Nos debilitaría sobre todo en las municipales de comunas peronistas porque podríamos perder un peso de votos, pero aún así tenemos la fortaleza para encarar y ofrecerles una propuesta superadora a los mendocinos en las elecciones”, dicen en la UCR.

En el radicalismo aseguran que De Marchi deberá responder por sus actitudes rupturistas, y también marcan que, al margen de Bullrich, con quien hoy De Marchi está enfrentado, “no tiene el acompañamiento de (Horacio) Rodríguez Larreta”, de quien el diputado nacional es cercano y que apuesta a que sea finalmente el candidato en las generales a Presidente, luego naturalmente de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

No obstante, desde el demarchismo expresan que las fechas que ellos seguirán son las que rigen en el calendario electoral provincial, que son el 1 de marzo para las elecciones municipales desdobladas, y del 12 de abril para las provinciales.

Ahora bien: ¿qué pasará si el Pro con De Marchi a la cabeza no resuelven su firma de alianza con el radicalismo y el resto de espacios este 22? del radicalismo marcaron que de igual manera se presentarán como Frente Cambia Mendoza, y esperan que, por bien o por mal, el Pro “termine con su interna”.

“De Marchi tiene problemas hacia arriba con Bullrich, (Mauricio) Macri y Rodríguez Larreta; y hacia abajo con los dirigentes que pretenden que siga el Frente Cambia Mendoza con el Pro incluido y que haya internas como se ha firmado a nivel nacional. Así será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), entre Martín Lousteau y quien quien represente al Pro y la gestión de Rodríguez Larreta”, comentaron.

Mientras tanto, desde el Pro negaron las internas, al indicar que Bullrich “juega para Cornejo y no podría resolver la intervención” por el impacto que generaría; y expresaron que sí tienen apoyo por parte del alcalde de la Capital Federal. “La reunión la pasan para mañana (por este martes) porque no pueden resolver nada. Patricia (Bullrich) se va de boca (sic) y después no sabe cómo salir”, señalaron fuertemente.

De hecho, fuentes del Pro ratificaron a Los Andes que esta semana “no habrá ningún tipo de definición” y se rehúsan a pensar que haya un movimiento de intervención por parte del partido nacional.

De Marchi y la conducción del Pro Mendoza resisten la presión de Bullrich y aseguran que debe primar la toma de decisiones con una mirada “federal”, y dejar que las provincias resuelvan sus problemas sin incidencias del exterior provincial.

En tanto, dirigentes del Pro “frentistas” pero que no controlan el sello del partido, piden esta intervención, al augurar que, de haber rupturas, se le abre la cancha al Frente de Todos en la elección por la sucesión del gobernador Rodolfo Suárez.

En tanto, sobre las elecciones municipales, está la posibilidad de que el Pro con De Marchi -si sigue sin resolver jugar o no dentro de Cambia Mendoza- otorgue “libertad de acción” a sus dirigentes que se desempeñan en una de las 7 comunas con elecciones desdobladas (Maipú, San Rafael, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y San Carlos). “Ellos podrían decidir si apoyar o no al radicalismo. Somos respetuosos del federalismo en las comunas, así como también pedimos que sea de igual manera desde nación a las provincias”, agregaron.

Tampoco ahorraron críticas contra el presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, sobre quien dijeron que sus declaraciones a Los Andes (en las que señaló que “la intervención del PRO es la única decisión posible”) “son de mal gusto y se nutren del autoritarismo más rancio. Es una falta de respeto total a otro partido político de la provincia”.

Preocupación nacional

Mientras tanto, desde Juntos por el Cambio se ve con preocupación la resolución o profundización de los conflictos en Mendoza, que podrían tener un impacto potente a nivel nacional si se propicia un quiebre en la jurisdicción, ya que se trata de una de las pocas en donde no gobierna el Frente de Todos.

La presión por mantener la unidad se ha potenciado en los últimos días, cuando Patricia Bullrich señaló que esta semana tomarían una decisión sobre la posibilidad de intervenir el Pro mendocino.

No obstante, marcó que “no hay decisiones individuales”, en referencia al diputado nacional y su chance de jugar por afuera en una precandidatura a la gobernacion, y marcó que “la decisión ya está tomada, hay un reglamento, (De Marchi) se tiene que apegar a la ley y esta ley se aplica”.

Además, expresó que en la reunión tomará una decisión por parte de la conducción nacional “y se la comunicará al distrito”.

Por otro lado, agregó que “Juntos por el Cambio es una coalición de cuatro partidos nacionales en todos los distritos se trabaja de la misma manera, en algunos distritos se incorpora como aliados a partidos provinciales como parte de la coalición. Ahora no existe una decisión de que, si participa o no, de mecanismos de resolución de candidatura como son las PASO. Uno puede ir y ganar o perder en las PASO. Tanto (Alfredo) Cornejo como De Marchi podrán competir en las PASO y se verá quien es para la gente el mejor candidato que Juntos por el Cambio lleve a la elección”, manifestó.

También añadió que “lo que no se puede hacer es romper la coalición, eso atenta contra las posibilidades de quien gobernó de Juntos por el Cambio. Él (por De Marchi) supone la individualidad por encima de la decisión colectiva , eso rompe la posibilidad de que Juntos Por el Cambio tenga en cada una de las provincias sobre todo las que gobierna con a necesidad de sustentar su gobernabilidad, de diputados, senadores, de gobiernos provinciales, de intendencia, atenta contra eso, asique no está entre los cálculos romper la coalición. Todos los dirigentes han compartido que la unidad es lo más importante”.