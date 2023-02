Cambia Mendoza se arma para las elecciones sin la confirmación del Pro

Cambia Mendoza entra en la recta final para definir quiénes siguen y quienes no, al menos para la tanda municipal de elecciones. La Unión Cívica Radical había manifestado la intención de arrancar con las voluntades el 15 de febrero y estirándose hasta el 22 de febrero, motivados por las elecciones desdobladas que cierran alianzas el 1 de marzo.

Las dudas están puestas, como desde el principio en el Pro, que todo indica ni aparecerá por la sede calle Alem.

“El 12 de abril dice el decreto” dicen desde el partido amarillo evitando apurar alguna decisión y apuntando al cierre de alianzas provinciales. En San Carlos no hay definiciones y la Coalición Cívica también está en las conversaciones.

Esta semana empiezan a delinearse el modelo Cambia Mendoza que competirá en las elecciones municipales y provinciales.

El cronograma prevé cierres distintos por las fechas de los comicios por lo que el radicalismo había puesto el 15 de febrero como día para arrancar con los acuerdos.

La prórroga será con seguridad hasta el 22 de febrero aproximadamente, y el 1 de marzo vence el plazo para presentar las alianzas electorales de cara a los comicios primarios que serán el 30 de abril en Maipú, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán, San Rafael y San Carlos.

Y en la coalición gobernante pretenden que el frente constituido sea el que compita en todos los comicios, sin distinciones. Allí surge el escollo con algunos aliados.

El Pro todavía no confirma si presentará candidatos propios en todas las comunas que adelantan, en algunas, o bien no competir. Toda la carne se pondrá en el asador para el 11 de junio que son las elecciones primarias y el plazo para presentar alianzas cierra el 12 de abril, por ese motivo en la sede de calle España no están apurados y en la Coalición Cívica tampoco, con quienes también hay charlas.

Capacitación sobre Boleta Única. Prensa UCR

La situación es distinta en el caso del Frente Renovador-Unión Popular que lidera Jorge Difonso. En San Carlos hay elecciones adelantadas por lo que sí hay definir antes del 1 de marzo si hay divorcio de la UCR o continúan juntos.

“Todavía no decidimos nada”, dijeron desde el Valle de Uco y aclararon que antes del 15 no habrá una decisión tomada, por lo que no sea aliarán con nadie ese día. Aún acordando competir por adentro del frente, esto no evitaría que haya una primaria entre el candidato del oficialismo municipal y alguien de la UCR.

Hay partidos que renovarán formalmente el compromiso como Libres del Sur, el Partido Socialista, el Partido Federal, entre otros, además de los espacios sin personería jurídica que acompañan.

Una de las opciones que se baraja es que el mismo 15 de febrero, cerca de las 19, se acerquen los representantes de estos partidos y suscribir formalmente la alianza por la sede radical. Igualmente como debe reunirse documentación la idea es tener todo listo el 22.

El enojo de los aliados

En el radicalismo quieren asegurarse un frente sin fisuras que compita en las elecciones municipales y provinciales, pero desde el Pro tienen en la mira el 12 de abril (cierre de las alianzas provinciales) y en la Coalición Cívica miran los plazos formales aunque tampoco definen qué harán. “No es legal” dicen y advierten que no caerán “en esta apurada”.

“Que digan si van por afuera o por adentro”, dicen en la UCR sobre el Pro y aclaran que para ellos, corre el 1 de marzo como cierre de alianzas porque no harán coaliciones distintas según los cargos que hayan en juego.

Los lilitos, por su parte, están en la misma línea que el partido que preside Álvaro Martínez. “Es una torpeza del radicalismo poner este plazo caprichoso, incluso el cierre municipal es el 1 de marzo, estamos conversando”, dijeron a este medio. Remarcaron que hablan con varios espacios, pero en la UCR le ponen una fichita.

Estos días empezará a haber algunos movimientos y todo indica que si hay fotos, serán con los mismos rostros que en las semanas anteriores cuando hubo reuniones. Es decir, sin las cabezas partidarias del Pro ni de la Coalición Cívica y restará saber qué harán los dirigentes que no comulgan con esta idea y quieren quedarse en el frente.