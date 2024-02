Ignacio Torres acusó a Santiago Caputo de “nefasto” y dijo que el ministro de Economía miente

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, volvió a tensar su pelea contra el presidente Javier Milei y ahora apuntó al asesor presidencial Santiago Caputo de no haber trabajado en su vida y lo tildó de ser “nefasto”. También dijo que el ministro de Economía, Luis Caputo, miente al hablar sobre la pelea por el recorte de coparticipación a la provincia patagónica.

Torres brindó una entrevista radial este sábado y volvió a referirse a sus amenazas contra la Nación y dijo que el ultimátum de cortar la provisión de petróleo y gas de la provincia al país “no es una decisión personal, sino de toda la provincia”.

Además, adelantó que hoy se reunirán con el resto de los gobernadores patagónicos para definir nuevas medidas de cara a los ajustes que está llevando a cabo Milei con las provincias.

“No es un tema partidario, es un tema de preocupación ante una avanzada, con un desprecio pocas veces visto. No tengo ejemplos para comparar de un presidente que desprecie a un esquema federal así, a las provincias, más allá de lo chabacano y de la falta de respeto”, explicó el gobernador de Chubut por el PRO, en su diferencia contra Milei que se volvió tendencia en las redes sociales.

En ese marco, el gobernador chubutense dijo además que ayer les retuvieron 9 mil millones de pesos de coparticipación y desmintió al Gobierno: “Nosotros tenemos superávit primario, pero el ahogo financiero es adrede y extorsivo”.

“Es un conflicto que iniciaron ellos, no puedo permitir que nos lleven puestos. Yo tengo 35 años, acompañé las medidas del gobierno, pensé que podía ser un gobierno reformista que siente bases de una argentina distinta”, explicó Torres, quien aseguró estar desilusionado con la gestión de Milei.

Acto seguido apuntó directamente contra el asesor presidencial: “Todo pasa por un personaje que no conoce la Argentina, que no laburó en su vida, que se llama Santiago Caputo. Le dice al Presidente que tiene que pelearse con los diputados, gobernadores, medios, periodistas, cantantes”, despotricó.

“En el mundo se nos ríen”, dijo en referencia a la hiperactividad en redes del jefe de Estado.

“Yo no quiero un Presidente que fomente la violencia y el odio, quiero un Presidente que con firmeza resuelva las cosas, pero con respeto y tolerancia, esos tuits chabacanos nos hacen quedar mal, estamos desilusionado por esta soberbia patoteril”, se quejó.

“Por Twitter son muy guapos, se animan a pelearse con Lali Esposito, pero no vi que hayan dado peleas para terminar con las verdaderas mafias”, sostuvo el gobernador Torres.

Duras críticas al ministro de Economía

Luego de apuntar contra Santiago Caputo, Torres se dirigió al ministro de Economía Luis Caputo, quien ayer hizo una explicación técnica del descuento de 13.500 millones de pesos de la coparticipación de Chubut.

“La deuda de la Provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial al 29/02/2024 asciende a la suma de $ 119.091.257.332,36. El Gobierno de la Provincia de Chubut no presentó ningún pedido de cancelación de la deuda”, había explicado el ministro en X.

Sobre esa explicación, Torres dijo que el jefe de la cartera económica miente. “Caputo explica las cosas de manera compleja para que nadie entienda nada y esconde la mentira. Lo que dijo Caputo es mentira. Está mintiendo, nosotros demostramos capacidad de pago. Ningún gobierno decidió asfixiar a una provincia queriendo pagar la plata”, aseguró.

“Dijimos la pagamos toda junta, no pueden decirnos que no, nos patean, nos dicen ‘venga la otra semana’”, marcó Torres en referencia al supuesto teléfono descompuesto que hay con el Palacio de Hacienda que derivó en este conflicto.

“Vamos a sacar los tanques a las redes”

Luego de cuestionar al ministro de Economía, Torres volvió a arremeter contra Santiago Caputo: “Es nefasto. Prioriza cuántos likes tenés en Twitter (X), se priorizan peleas inconducentes y subir al ring a personas que queremos ayudar, como nosotros”.

“Creen que la pelea contra una casta ficticia porque nunca han tenido coraje para pelear en serio, creen que eso es lo que realmente ‘les garpa’ pero la gente está pidiendo resultados”, sumó el gobernador.

Y agregó sin piedad: “Arman esos videos poniéndose con Inteligencia Artificial cuando la mitad del país tiene hambre, cuando a los jubilados se les licuan los ingresos, se pelean con nosotros cuando las provincias argentina aportamos esos dólares que el país tanto necesita”.

“Todos los días hay alguien nuevo para pelearse. ¿Qué pasó conmigo? Que a mí no me importa que me manden un ejército de trolls para ponerme la cara de (Hugo) Chávez, es más me mandaron un mensaje ayer dándome un ultimátum: ‘Vamos a sacar los tanques a las redes’. Estos pibes están locos”, reveló. “Es ‘Che, Nacho, o te callás la boca o te vamos a escrachar con los trolls en Twitter’”, finalizó Torres.