Horacio Rodríguez Larreta: “Que Cornejo no vote por mí no cambia la relación”

Juntos por el Cambio atraviesa una fuerte interna de cara a las elecciones nacionales y eso tiene impacto en las provincias donde sus socios son gobierno. Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, precandidatos presidenciales, son recibidos aunque haya preferencias. Cambia Mendoza tiene a un candidato definido como es Alfredo Cornejo quien se inclina por la ex ministra de Seguridad. No obstante, recibió al alcalde porteño y compartieron varias actividades juntos.

“Siempre me siento muy apoyado cuando vengo acá. Después, cada uno tiene derecho a votar a quien quiera. Alfredo lo mencionó a título personal y no por eso va a cambiar mi relación con él. Vamos a trabajar juntos cuando sea gobernador y si los argentinos me eligen como Presidente”, dijo el alcalde porteño en su visita a Mendoza. Entrevistado por Los Andes, se refirió a la interna, las preferencias y la campaña en donde parece haber más empeño en marcar las diferencias entre halcones y palomas que con el peronismo.

-Desde la última vez que visitó la provincia, se reconfiguró la región Cuyana con elecciones favorables para Juntos por el Cambio en San Juan y San Luis.

-Bueno, yo estuve acompañando en San Luis y en San juan, en ambos casos vengo trabajando tanto con Poggi como con Orrego hace mucho tiempo. Los dos casos, gente de trabajo, de gestión, laburantes, con experiencia, con trayectoria, que eso es muy importante. Y son dos casos que reflejan además la importancia de crecer, de ampliarnos. En ambos casos venían de partidos provinciales con un origen cercano al peronismo y trabajamos juntos con ellos. Unificamos fuerzas y así ganamos, sumando. La forma de ganarle al kirchnerismo y terminar con la inflación para recuperar los sueldos, es juntos. La forma de ganarle al kirchnerismo es juntos. Es ese el camino.

-¿Cómo tomó la pronunciación de Alfredo Cornejo sobre Patricia Bullrich?

-Mira, yo tengo muy buena relación con él, sobre todo porque nos une esa pasión por el hacer. Pero bueno, es una decisión personal, así como también el otro día Ulpiano, intendente de la capital de la provincia, dijo que tenía más afinidad conmigo y con Gerardo Morales. Son decisiones personales.

-¿No hubo algún reproche hacia él?

-Son decisiones personales de cada uno, es el caso de Alfredo, el caso de Ulpiano y el de otros dirigentes. Donde Alfredo fue muy claro.

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, estuvo en Mendoza. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

-¿Le molesta que se inclinen más por Bullrcih que por usted?

-Cada uno tiene su derecho a inclinarse porque son decisiones individuales de cada uno. En definitiva, lo que importa es la decisión de la gente, de cada votante, de cada mendocino. Yo vengo acá y explico cuáles son mis proyectos, mis propuestas, mis ideas. Para mi la campaña es eso, más que estar discutiendo quien apoya a cada uno, acá lo importante es cómo vamos a poder potenciar la producción mendocina.

-Hay algunos candidatos que no parecieran ser muy amistosos, se vio con Luis Petri y Gerardo Morales, se preocupan en hacer sus diferencias públicas, ¿cómo lo ve?

-Yo pregono la unidad y ejerzo la unidad, defiendo la unidad. Actúo por la unidad, no sólo pregono, hago. Yo nunca, y pueden ver los archivos, jamás hice un comentario personal negativo, una crítica personal, una alusión personal, un agravio, a nadie de Juntos por el Cambio. Nunca, ni una sola vez, y no lo voy a hacer, porque para mí la unidad está por encima de todo. Yo defiendo eso y actúo así, no es que lo digo, lo hago.

-¿Le molesta que otros hagan otra cosa? Parece que el objetivo es diferenciarse entre ustedes y no del peronismo como dicen

-Yo pregono la unidad, independientemente o a pesar de que otros lo hacen conmigo. Yo no lo voy a hacer porque para mí la humildad es más importante que otra cosa y porque como bien dijiste, nuestro objetivo es ganarle al kirchnerismo. Para que los chicos vayan a la escuela, que haya clases, no como pasa en la mitad de la Argentina donde tenes paros todo el tiempo, donde la jubilación valga. Hoy la jubilación mínima es un drama. Para cambiar eso primero tengo que ganarle al Kirchnerismo y ejercer un cambio en serio, yo voy por ese lado y pongo toda mi energía en eso.

Horacio Rodriguez Larreta, precandidato a presidente de la Nación, por Juntos por el Cambio. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

-¿Terminar con la industria del juicio implica una reforma laboral?

-Eso requiere muchas cosas, lo más importante es terminar con la ley de multas, que viene de los principios de los ‘90. Esa ley de multas lo que genera es una multa, más el punitorio, más la actualización, más el interés, más lo que sea, te genera indemnizaciones altísimas. Y mirá que yo defiendo la indemnización legal, eso está fuera de toda discusión, eso es un derecho. Y no puede ser que si la indemnización sea 10, tengas que pagar 100 por las actualizaciones.

-¿Qué va a hacer por Portezuelo del Viento si es elegido presidente?

-Estuve estudiando bastante el proyecto, se que hay una negativa de Alberto Fernández en este tema de la famosa unanimidad. Vamos a retomar el estudio de la obra. Lo importante es volver a ser un país federal. Los mendocinos tienen que decidir cuáles son los proyectos prioritarios.

-¿Volvió a hablar con Omar de Marchi?

-No, hace un tiempo que no hablo.

-Usted se alejó de De Marchi cuando rompió con el frente, ¿siente que no le valoran esa actitud? Gran parte del radicalismo está cerca de Bullrich

-Yo creo que sí, siento que sí. Es así, la buena relación que tengo con Cornejo y con Rodolfo Suarez. Y bueno el caso de Ulpiano. Tengo buena relación con todos los intendentes radicales, con diputados y senadores. Hicimos un encuentro, almorzamos con todos.

-En la lista de candidatos a diputados nacionales no hay ninguno del Pro que esté en un puesto entrable, ¿qué lectura hace?

-Hay una candidata a vicegobernadora que es del Pro, el candidato al PARLASUR es Roberto Ríos, que está conmigo acompañándome y es del Pro. Trabaja conmigo muy cerca.