Hebe Casado salió al cruce de un comunicado de la UNCuyo contra el plan educativo de Milei

La vicegobernadora electa Hebe Casado se expresó en contra de un comunicado de las universidades públicas, al que adhirió la UNCuyo, contra el sistema de “vouchers” que propone implementar el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Me da vergüenza este comunicado como egresada de esta universidad”, publicó en su cuenta de X, quien presidirá el Senado en breve.

El extenso escrito fue aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se publicó en la web de la Universidad Nacional de Cuyo. Entre otros aspectos, se destaca el rol de la universidad pública y gratuita para la comunidad y se rechaza la idea de arancelar la educación.

“Es con más becas y no con «vouchers». Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente”, sostienen al final del texto.

Y afirman que “es con más Estado, eficiente y bien gestionado, y no es por nosotras y nosotros, es por las generaciones que vienen, para que tengan las mismas oportunidades que tuvimos gracias a una política de Estado que las y los universitarias y universitarios proponemos sostener”.

Vale decir que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales amaneció vandalizada con pintadas agraviantes contra la institución. Mensajes como “parásitos”, “zurdos de mierda” y “se les acaba”, junto a la insignia Milei 2023, aparecieron en las paredes del establecimiento.