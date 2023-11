Paritarias: cómo sigue el plan de lucha contra el Gobierno de los gremios que no aceptaron la propuesta

El Gobierno provincial comenzó a resolver las paritarias provinciales con varios sectores de la Administración Pública provincial, que están representados por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) con el caso de los salarios de docentes y celadores; y la Administración de Trabajadores del Estado (ATE), particularmente con los sectores del régimen 15 de Salud (no profesionales), régimen 5 de Administración Central, Guardaparques y trabajadores de la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Sin embargo, quienes no han aceptado las propuestas de incrementos salariales han realizado medidas de fuerza o al menos las preparan para los próximos días. Son el caso de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros); así como también los trabajadores Judiciales.

Ampros resuelve cómo seguir el viernes

De hecho, Ampros realizó un paro “sin asistencia a los lugares de trabajo” este miércoles, así como también una movilización por las calles del microcentro, que desembocaron en la Casa de Gobierno.

Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, se refirió a la medida de fuerza, pero también adelantó que habrá mayores actividades a futuro en caso que no mejore la propuesta el Poder Ejecutivo. “El viernes vamos a tener una nueva reunión en el hospital Notti con todos los delegados para ver si profundizamos estas medidas de acción, porque si no tenemos respuesta del Ejecutivo vamos a tener que seguir con las medidas, no queda otra, es la única que nos queda a nosotros de manifestarnos, de protestar haciendo paro, haciendo ejercicio de nuestro derecho que es constitucional”, sostuvo a radio Mitre Mendoza.

La dirigente gremial consideró que es necesario “sentarse a planificar una política de salud a corto, mediano y largo plazo. No sólo con aumento salarial acorde a la inflación, con una fórmula de calculo que vaya actualizando el salario, sino que ya necesitamos otras cosas más, necesitamos saber qué profesionales hacen falta, entonces hay que sentar otros actores como la Legislatura, la oposición, las universidades y la Suprema Corte, que hoy nos saca un tope salarial donde no se puede contratar a nadie”, dijo en referencia a la ley de tope salarial.

Marcha de Ampros, en las calles de Mendoza, por apertura de paritarias Claudia Iturbe Foto: Orlando Pelichotti

Asimismo, mencionó que la última propuesta que presentó el Gobierno este miércoles por la mañana, que implica un 15% de aumento a noviembre y otro 15% en diciembre, “está rechazada de plano”.

“Todos tenemos claro que después de las elecciones la devaluación y la inflación puede llegar a puntos muy altos, así que sería una irresponsabilidad fijar el salario y el básico de un profesional de la salud, que sabemos después que todos los aumentos, lamentablemente son en base a diciembre del año anterior. Fijar un básico por debajo de la inflación, sería grave e irresponsable y favorece la migración de los profesionales”, dijo.

Judiciales tomará nuevas medidas el lunes

Mientras tanto, este miércoles por la mañana hubo una protesta de judiciales en las escalinatas de Tribunales provinciales. El titular del gremio, Ricardo Babillón, sostuvo que ha sido “un claro mensaje de que hay que modificar esta manera de paritar, que el Gobierno tiene que entender la crisis que está existiendo en la provincia de Mendoza y en particular en todo lo que es la administración pública”.

Judiciales Mendoza. Gentileza

En tanto, sostuvo a Los Andes que el lunes “resolveremos las nuevas medidas” y añadió que “no hemos tenido nueva oferta ni fecha paritaria”.

La nueva oferta presentada esta semana por el Ejecutivo consiste en un incremento en el porcentaje del 15% en noviembre, 15% en diciembre, 5,8% en enero, 5,8% en febrero y 5,8% en marzo. Además quedó establecida una cláusula de garantía según la cual si durante los meses de enero y febrero la inflación acumulada fuese superior al 12%.

Si eso ocurriera, el Gobierno de la Provincia se compromete a reunirse con los representantes de los trabajadores luego de conocerse el porcentaje de inflación que arroje el INDEC para el mes de febrero.