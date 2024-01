Guillermo Francos lanzó críticas a la CGT y repudió el paro general del 24 de enero: “No tiene justificación”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó hoy fuertes críticas hacia la Confederación General del Trabajo (CGT) por el paro general anunciado para el 24 de este mes. Francos indicó que realizar un paro en el inicio del mandato del presidente carece de justificación.

“Realizar un paro a un presidente que recién comienza no tiene justificación. Creo que siempre hay oportunidades de dialogar”, declaró Francos en una entrevista radial, cuestionando la decisión de la CGT.

Por otro lado, el abogado que trabaja en el Gabinete del presidente Javier Milei agregó: “Si seguimos con la legislación actual, que hace que un empresario pyme dude de tomar un empleado, porque si lo toma puede quebrar ante un juicio laboral, estamos perdidos”.

El ministro insistió en la necesidad de llevar a cabo la reforma en la legislación laboral que propone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno nacional, informó Noticias Argentinas.

“Cuando se generan dudas a través de la sanción de estos amparos contra el DNU en la parte laboral y el Congreso demora en tratar los temas, el optimismo en los mercados económicos que se había mostrado los primeros días se frena. Necesitamos optimismo y que eso continúe”, destacó el político.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general con movilización para el próximo 24 enero contra el mega-DNU promovido por el presidente Javier Milei la semana pasada. Foto NA: JUAN VARGAS

El ministro también abordó la controversia con los gobernadores patagónicos en relación con algunos artículos de la Ley Ómnibus, negando la intención del Gobierno de afectar las economías regionales.

“El ánimo fundamental es conseguir los recursos para llegar al déficit cero. No vamos a transar en ese tema. Si no se da de esta forma, habrá que buscar los recursos de otra manera. Y si no sale de ahí, habrá que ajustar de otra manera, pero ajustar se va a ajustar”, advirtió.

“Si seguimos con déficit público, la Argentina no va a salir del pozo”, concluyó G. Francos.