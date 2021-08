Guadalupe Vázquez, la periodista que difundió las fotos del Olivosgate: “No fue la única reunión”

Guadalupe Vázquez, la periodista que confirmó el escándalo de las visitas a la Quinta de Olivos, quedó en el centro de las opiniones. Sobre ella se dijo de todo, incluso un colega puso un manto de dudas sobre cómo había accedido al material. Varias veces salió a defenderse pero anoche no tuvo piedad con el oficialismo.

Estuvo en Comunidad de Negocios, por LN+, y allí profundizó junto al periodista José del Rio sobre esta polémica. “Creo que todo lo que el Gobierno podría haber hecho mal, lo hizo mal”, opinó ella, y destacó que “lo que indigna a la gente es la soberbia del poder y que se manejaran como una casta”.

La periodista de Más Data, programa que se emite también por LN+, conectó esta situación con el vacunatorio VIP, y sentenció: “Se vacunó gente a la que no le correspondía, como ‘periodistas’ a sueldo, mercenarios a sueldos, que ahora salen a tratar de desacreditarme a mí porque no pueden desmentir la contundencia de los hechos”.

Sin embargo, aclaró que no tiene miedo: “Cada ataque me hace más fuerte porque me hacen ver que mi trabajo fue importante y estuvo bien hecho, y que por eso no lo pueden desmentir”. Y fue más allá: “Sabía que, como no iban a poder desacreditar el trabajo, iban a ir por mí. Ya lo viví con ‘la ruta del dinero K’, cuando trabajaba con Lanata en Radio Mitre, y es el mismo modus operandi. Lo vi bien de cerca”.

Sobre esa situación, Vázquez recordó: “Se metieron en la vida personal de Lanata y, en esa embestida, caí yo. Dijeron que era una de sus amantes. Fue absurdo. Pero fue el mismo modus operandi de ir por la vida privada del mensajero. Me llama la atención cómo usan todo el aparato estatal para alimentar algo tan sucio”.

Durante el mano a mano con Del Rio, la periodista deslizó que “esa no fue la única reunión en Olivos”, y tildó de “obsceno” el “despliegue que hacía Fabiola Yañez en sus redes sociales donde mostraba su privilegio como primera dama mientras todos estaban encerrados y empobreciéndose”. “Mostraba una vida de fantasía, de princesa de Disney”, criticó.

Según dijo, “la primera dama nunca respetó la cuarentena ni dejó de verse con sus amigos”. Además, advirtió que el Gobierno quiere “distraer a la opinión pública” y “correr el foco” con el rumor de embarazo de Yañez.

Para Vázquez, Alberto Fernández “impartía normas y levantaba el dedito acusador cuando él mismo no las cumplía”. De esta manera, Si bien el Presidente había dicho que “en Olivos no había tales reuniones”, la periodista dio a conocer las fotos del festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. “El Gobierno cometió el error de salir a decir que la foto era trucada. Me llama la atención que el Gobierno se haya arriesgado así, sabiendo que se sacaron muchas fotos para las que el propio Presidente posó. Se arriesgaron a decir que era trucada cuando todavía estaba el riesgo de que salieran nuevas fotos”.

Al comienzo de su explicación, Vázquez apuntó contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aunque aclaró que él no era quien debía hablar, sino que esa era responsabilidad del propio Alberto Fernández. “[Cafiero] habló de misoginia y del discurso de odio de los medios con las mujeres y creo que eso sumó nafta al fuego”, sostuvo. En tanto, sobre Alberto Fernández, reflexionó: “El Presidente salió con una disculpa a medias porque no pide perdón, sino que dice ‘lo lamento’, y lo coronó echándole la culpa a su mujer por más de que ella haya organizado efectivamente la celebración porque era su cumpleaños. La responsabilidad política era 100% de él”.

En ese mismo sentido, la periodista opinó: “Usaban la causa feminista con fines partidarios, porque siempre salieron en defensa de las mujeres de su partido, no de las mujeres en general. Creo que esto mostró la verdadera esencia de ese falso progresismo que el Gobierno utiliza para ganar votos, pero que no es un tema de convicciones”. De todos modos, advirtió que “no esperaba” el apoyo del colectivo feminista: “Es una hipocresía con fines espurios y no con convicción. El feminismo es un movimiento muy legítimo, pero lo están bastardeando como han bastardeado la causa de los derechos humanos”.

Además, Vázquez apuntó: “Los que pedían una cuarentena inteligente y analizar otras opciones eran tildados de anticuarentena y antipatria. ‘Mercaderes de la muerte’, nos dijeron a los periodistas que pedíamos una cuarentena estricta, pero inteligente”. Y -contundente- lanzó: “Estamos viviendo un proceso de decepción masiva. Estaban con su propia agenda: la de la impunidad, la de reforma judicial y la de la expropiación de Vicentin. Con el vacunatorio VIP vimos que se manejaban como una casta”.