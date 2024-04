Gabriel Bornoroni, nuevo jefe del bloque de diputados de LLA: “Al Pacto de Mayo llegamos con la Ley Bases aprobada”

Gabriel Bornoroni se acomoda el traje de jefe de bloque oficialista en la oficina que todavía ocupa en el décimo piso del Anexo de Diputados, con vista a la cúpula. El cordobés, que acaba de desplazar a Oscar Zago, afirma que la interna los “fortalece” de cara al debate de la Ley Bases y pronostica que el Gobierno llegará al Pacto de Mayo con la norma aprobada. Además, en una entrevista exclusiva con este medio, le baja el tono a la polémica en la Comisión de Juicio Político, sostiene que el DNU “le hace bien al país” y asegura que “si Córdoba tiene un gobernador liberal, pasa a ser potencia”.

¿Qué desafío representa para usted la conducción del bloque?

Principalmente, lograr que todo el bloque llegue consolidado. En eso estamos trabajando, no solo yo como jefe, sino también un conjunto de diputados, porque la idea es que en equipo vayamos consolidando La Libertad Avanza con miras a que otros diputados pasen a integrar el bloque y se sumen a las fuerzas del cielo.

¿Por qué desplazaron a Oscar Zago?

La jefatura del bloque es una decisión colectiva de todos los diputados, no le damos trascendencia. Nosotros vamos por los objetivos presidenciales, que hoy están basados en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Razón por la cual estratégicamente, en equipo, tomamos una decisión de modificar la jefatura, pero prácticamente sigue todo igual.

¿Pero cuáles eran los cuestionamientos hacia Zago?

No eran cuestionamientos; es una cuestión de momentos. El momento en que ingresó la Ley Bases era uno, y ahora estamos en un momento diferente. Todos seguimos en el mismo equipo, tirando para el mismo lado con un objetivo: que la Ley Bases sea aprobada lo más rápido posible para que los argentinos salgan de sus problemas y empecemos a tener un país más cercano a una potencia que a una villa, como la dejó el kirchnerismo.

Zago conformó un bloque propio, ¿cómo lo toma?

Sí, conformó un bloque con los tres que eran del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo). Imagino que va a seguir votando y abrazando las ideas de la libertad, tal como llegó a ocupar una banca. Yo voy a necesitar de su experiencia, así que es importante que sigamos trabajando juntos y en equipo.

"Todos seguimos en el mismo equipo, tirando para el mismo lado", afirma Bornoroni sobre la interna oficialista (Foto: Federico López Claro)

¿Hubo una injerencia de Karina Milei? ¿Qué relación tienen con ella?

No, ninguna injerencia. La decisión fue prácticamente por unanimidad del bloque. La relación con Karina Milei, El Jefe, es excelente. Pero son decisiones del bloque, que las tomamos internamente.

¿Cómo explica lo sucedido en la Comisión de Juicio Político?

Es una comisión como cualquier otra. Como no habíamos logrado consenso, el presidente de la Cámara postergó la constitución de la comisión para llegar al próximo jueves con el OK de todos los diputados, por lo menos de la mayoría.

¿La figura de Marcela Pagano tenía objeciones?

Necesitamos que cada uno de los lugares que vamos ocupando en las distintas comisiones sea por consenso. Le estamos dando demasiada trascendencia. Es una comisión más de las 46 que tiene la Cámara. Se aplazó y se buscará el consenso para ese lugar que está reservado para La Libertad Avanza.

¿Cómo es su relación con Javier Milei?

Tengo una excelente relación. Lo conocí y lo sigo conociendo en reuniones protocolares, de trabajo. Lo principal acá es entender que nosotros somos los diputados del oficialismo y que hemos sido elegidos en la misma boleta que el presidente Milei. Estamos para acompañar al Ejecutivo en las decisiones que tome y en las leyes que envíe al Congreso para que la Argentina modifique su rumbo. Ese es nuestro trabajo: que las leyes sean aprobadas lo más rápido posible. Por eso esperamos que el resto de los diputados pueda acompañar la Ley Bases.

Bornoroni sostiene que el bloque "está para acompañar al Ejecutivo en las decisiones que tome" (Foto Federico López Claro)

¿Lo que pasó en el bloque podría impactar en el debate de la Ley Bases?

No. No solo que no impacta, sino que nos beneficia, nos fortalece. Tuvimos charlas internas y cambiamos de jugadores dentro de un mismo equipo. Seguimos con los mismos jugadores y el equipo cada día se consolida un poco más.

¿Por qué creen que esta vez sí puede ser aprobada la ley? ¿Qué cambió?

Lo que cambió es que se vienen dando muchísimas reuniones que hacen que se mejore la mirada que se tiene de la ley, y que se suman a las reuniones previas que tuvimos cuando ingresó por primera vez. Ahí se explican cuáles son los objetivos y después lo vemos escrito en la ley y podemos entender hacia dónde estamos apuntando. Eso se lo hicimos ver a los gobernadores y diputados para que entiendan y puedan acompañar.

¿Cómo llegan al Pacto de Mayo?

Estamos muy bien encaminados. Obviamente que el tiempo es tirano, pero creo que al Pacto de Mayo llegamos con la Ley Bases aprobada.

¿Qué fechas manejan?

Estipular una fecha sería hacer futurología. Sí que antes del Pacto de Mayo esté la ley aprobada. El resto, como se llegue.

¿Entonces el paquete fiscal puede seguir discutiéndose después?

El paquete fiscal es un complemento de la Ley Bases que va de la mano. Hasta puede ser que vayan en paralelo.

Para Bornoroni, "es positivo para los cordobeses y los argentinos que la ley sea aprobada lo más rápido posible y que el gobernador acompañe" (Foto: Federico López Claro)

¿Temen que el Congreso rechace el “mega” DNU?

No, de ninguna manera. El DNU le está haciendo bien al país. Bajó la inflación, bajó el riego país, se eliminó la emisión, se aumentó la cantidad de viviendas puestas en alquiler. Empezamos con un país distinto. El DNU está modificando la visión de la Argentina al mundo y está trayendo soluciones. Si llega a votarse, los diputados deberían acompañar el DNU. Y ya hay algunas cuestiones que deberían ser aclaradas por la Justicia. El DNU es completamente constitucional. Tiene todas las herramientas constitucionales exigidas para que el DNU esté vigente como está.

Sin embargo, el propio Luis Caputo cuestionó los aumentos de la medicina prepaga, que fueron producto del DNU…

Yo lo veo como coyuntural. Eso termina regulándose solo. Es cuestión de tiempo, y espero que pase muy poco tiempo, que eso se termine autorregulando entre la oferta y la demanda.

Córdoba

La Libertad Avanza recibió un fallo favorable de la Justicia Electoral en Córdoba, ¿cómo fue?

Hicimos una presentación para conformar el partido La Libertad Avanza, para que el presidente Milei tenga una herramienta jurídica para presentarse en las elecciones, porque nuestro objetivo es tener el partido distrital y después el partido nacional. Hicimos todo el procedimiento legal. Vino el presidente de la Cámara, Martín Menem, que tiene La Libertad Avanza en la provincia de La Rioja, a dar el apoyo, que era una cuestión protocolar que se necesitaba. Y lo acompañó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también como una forma de dar el apoyo. A los pocos días hubo un fallo donde se nos dio el nombre de La Libertad Avanza. Esto se está haciendo en CABA y en diferentes provincias, pero nosotros, los cordobeses, somos la provincia más liberal: llegamos más rápido que el resto.

¿Ya miran la elección de 2025?

Esto es con miras a que el presidente Milei tenga la herramienta jurídica. Él va a tomar las decisiones en materia electoral con la herramienta de La Libertad Avanza y con los acuerdos que se puedan hacer con otros partidos, como ya hubo para las elecciones pasadas.

¿Aspira a ser gobernador de Córdoba?

No es un objetivo ser gobernador. Sí es un objetivo tener una Córdoba distinta. Si Córdoba tiene un gobernador liberal, pasa a ser potencia. Tiene un potencial que no estamos aprovechando. Pero es demasiado hablar de una gobernación cuando estoy en un lugar que es muy importante para Córdoba y todos los argentinos.

¿Qué mirada tiene de la gestión de Martín Llaryora?

Creo que se podrían hacer las cosas mucho mejor, por eso insisto en que un gobernador liberal haría de Córdoba una potencia, y en eso obviamente soy crítico de la gestión. Si tuviéramos un gobernador liberal, Córdoba sería mucho mejor.

¿Y cómo ve el diálogo de Llaryora con el Gobierno nacional?

En un momento hubo algunas chispas, pero ahora hay un diálogo (él mismo lo está diciendo) en apoyo a la Ley Bases. Por eso creemos que es positivo para los cordobeses y los argentinos que esta ley sea aprobada lo más rápido posible y que el gobernador acompañe.