Diputados TV cortó la transmisión de una comisión y Martín Menem trató censurar a una periodista

La periodista Laura Serra del canal público Diputado Tv expuso un intento de censura por parte de La Libertad Avanza. Serra estaba hablando del desplazamiento de Oscar Zago de la jefatura del bloque de LLA, cuando le pidieron que se detuviera.

La trabajadora de diario La Nación contó que mientras estaba al aire le pidieron por el auricular que no hablara de la reunión de la Comisión de Juicio Político que generó tensión dentro del espacio libertario.

“Zago dice que actuó por las directivas del presidente de la Nación -describió Serra, durante la transmisión que conducía el periodista Carlos “Pato” Méndez-. Entonces fue con ese mandato a la Comisión de Juicio Político pero desobedeció al presidente de la Cámara de Diputados, que...”, explicaba la periodista con larga trayectoria parlamentaria.

Para sorpresa de muchos, Serra no pudo terminar de cerrar la idea. “Ah, bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político”, dijo. No obstante, Serra siguió adelante desafiando así el intento de censura.

“Vamos a terminar de hablarlo. Lo que sucedió es que Zago llevó ese mandato a la comisión y lo desautorizaron. Y eso provocó su desplazamiento”, dijo. De esta forma, la periodista se refirió a la decisión de impulsar a Marcela Pagano para la presidencia de Juicio Político, pese a la oposición de Menem.

Diputados TV es un canal que depende de la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem. Con este nuevo episodio el diputado quedó muy mal parado ya que fue el segundo en la misma semana.

Ayer por la mañana, A las 10.59, un minuto antes del inicio del trabajo de la comisión que se debía conformar para nombrar a las autoridades, llegó un correo electrónico del secretario parlamentario de la Cámara para avisar que había quedado suspendida por orden de Menem.

Los diputados opositores tomaron la palabra para quejarse por la desprolijidad y la transmisión de streaming se cortó. Pese al pedido de suspender la reunión, el encuentro se llevó a cabo igualmente, aunque más tarde Menem dijo que carecía de validez porque la había dado de baja.