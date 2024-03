Martín Menem cruzó a Estela de Carlotto: “Dicen que defienden la democracia, bánquenla entonces”

Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, lanzó críticas hacia la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , luego de que esta pidiera que “hagan algo” para que el presidente Javier Milei “se vaya rápido”.

“No me extraña. Me parece que es más de lo mismo. Estas expresiones de parte de Carlotto me parecen desafortunadas, no le hacen bien a los jóvenes ni a la Argentina”, afirmó Menem, refiriéndose a los comentarios de la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Pettigiani interpretó que las declaraciones de Carlotto son “una incitación a la acción violenta, incompatible con la Constitución Nacional". Gentileza: Noticias de Bariloche.

En una entrevista con Todo Noticias (TN), Menem defendió la legitimidad del presidente Milei: “Un presidente que acaba de ser electo hace cuatro meses con casi el 60% de los votos y dicen que se tiene que ir rápido. ¿Dónde viven? Dicen que defienden la democracia, bánquenla entonces. Por los próximos tres años y ocho meses banquemos al Presidente”

El funcionario también apuntó contra los dirigentes opositores que criticaron la gestión del gobierno actual, especialmente durante la reciente marcha por el 24 de marzo. “Hubo expresiones muy desafortunadas por parte del sector de la política que perdió el poder y, a medida que se consolida este espacio, va a ir perdiendo escaños en todos los estamentos del Estado”.

“Este tipo de reacciones, a las que nos tienen acostumbrados. Viven en el pasado. Tenemos que mirar hacia adelante porque los problemas se solucionan así”, completó.

En cuanto a la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Menem dijo que hay que respetar los derechos humanos “pero de todos” y señaló que “cualquier muerte, es digna de ser castigada”.

“Hay que mirar la historia completa. Pasaron cosas, muy malas, unos en nombre del Estado y otros en nombre de la revolución”, subrayó.

Además, expresó su sorpresa por la presencia de jóvenes en las movilizaciones, a quienes acusó de haber sido ideologizados “en vez de generarles una sensación de futuro”.

“Estamos sufriendo las consecuencias de 20 años de kirchnerismo. Siguen con la misma receta de los grandes enunciados y los pobres resultados. Prefiero mirar para adelante que para atrás”, sostuvo.

Finalmente, Menem elogió a Milei, describiéndolo como “un presidente que viene con toda la expectativa” y remarcó que “está generando una revolución no solo a nivel regional sino en todo el mundo”