Fuerte cruce entre el titular de Aerolíneas y el gobernador Suárez por una nueva ruta aérea

El gobernador Rodolfo Suárez celebró este lunes una nueva conexión aérea directa entre Mendoza y Tucumán, pero entró en una polémica con el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, quien lo cruzó en redes sociales por evitar decir que se trataba de la aerolínea de bandera la que realizaría dichos vuelos.

Todo comenzó por la tarde, cuando el mandatario dio el anuncio: “Mendoza suma una nueva ruta aérea. A partir de octubre, se conectará en forma directa con Tucumán con 2 frecuencias semanales. Además, el Aeropuerto de Mendoza registró el mayor movimiento de pasajeros en vuelos internacionales del interior del país (40.919 personas)”, mencionó el mandatario en Twitter.

Además, agregó que “con 210 vuelos semanales, la provincia se encuentra conectada en forma directa con 4 países y 10 destinos nacionales. Seguiremos trabajando para lograr más oportunidades para los mendocinos”.

Hasta ahí, no hubo mayores problemas. No obstante, varios usuarios criticaron a Suárez por no mencionar que será Aerolíneas Argentinas la empresa que trabajará en esos vuelos.

Fue allí cuando apareció Ceriani, quien cruzó a Suárez: “Estimado Rodolfo, creo que es importante decir que esos vuelos son de Aerolíneas Argentinas. Significan una operación de la aerolínea de bandera al servicio del desarrollo de Mendoza y Tucumán”.

Estimado Rodolfo, creo que es importante decir que esos vuelos son de Aerolíneas Argentinas. Significan una operación de la aerolínea de bandera al servicio del desarrollo de Mendoza y Tucumán. Si la cerraran (o privatizaran) esta conectividad no sería posible. Saludos. https://t.co/cU4ZunE6z5 — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) July 3, 2023

“Si la cerraran (o privatizaran) esta conectividad no sería posible. Saludos”, completó el titular de Aerolíneas Argentinas, sobre todo teniendo en cuenta que varios dirigentes de la oposición han puesto la lupa sobre la empresa y sus números rojos.

Seguí leyendo