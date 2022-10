Flor Destéfanis será la presidenta del PJ y los disidentes se arman para el 2023

El cierre de listas en el Partido Justicialista no tendrá tires y aflojes por la unidad. Hoy Flor Destéfanis quedará consagrada como la furtura presidente del peronismo por los próximos dos años.

Los disidentes encolumnados detrás de Guillermo Carmona, desistieron de participar del proceso interno y armarán un espacio propio para el 2023. Será lanzado el 17 de noviembre, Día de la Militancia Peronista.

La renuncia de Matías Stevanato a la candidatura partidaria agitó las aguas. Hay enojos y silencios, pero también decisiones. “Nosotros hemos venido haciendo una serie de planteos sobre la falta de trasparencia del proceso y se ha terminado de comprobar con la renuncia de Matías Stevanato. Hay una decisión de la actual conducción partidaria y del ciurquismo, para que no haya dos listas”, explicó a Los Andes Guillermo Carmona, uno de los referentes del sector más crítico de la conducción actual que encabeza Anabel Fernández Sagasti.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería aseguró que “están dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Y frente a esta situación vamos directamente a las PASO con un sector provincial que se lanzará el 17 de noviembre. No vamos a participar de este proceso”. En este grupo se encuentra la maipucina Fernanda Lacoste, el senador Rafael Moyano y Mariano Martínez, quien aspiró a ser concejal en Godoy Cruz.

“La transparencia está absolutamente cuestionada. No hay voluntad de que haya internas. No quieren una elección. Se pueden quedar con el PJ y nosotros vamos a reconstruir el Movimiento Justicialista”, agregó el ex presidente del partido.

Estaba claro que la candidatura de Stevanato unía al peronismo más lejano al kirchnerismo y La Cámpora. El apoyo de intendentes como Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle) envalentonaba al resto. La renuncia caló hondo, pero en este nuevo espacio no hay que incluir a los jefes comunales, que tienen otras particularidades.

“Lo que ha ocurrido Stevanato es algo que tienen que explicar él, Anabel Fernández Sagasti y Carlos Ciurca”, aseveró Carmona. Por otra parte, varios se preguntan qué harán los intendentes. “Estuvimos conversando con Emir Félix y Roberto Righi sobre nuestra apreciación. Nos dijeron que tienen una mirada similar y tendrán que definir qué hacen en sus departamentos. Comprendemos la particularidad. De esta decisión están al tanto y estamos en contacto”, dijo Carmona.

Serán claves estas horas antes de la medianoche porque pueden dar indicios sobre las elecciones en los departamentos peronistas que buscan la continuidad después del 2023.

El nuevo sector interno

El 17 de noviembre se presentará el nuevo sector interno del peronismo que aspira a competir en las primarias del año próximo. “Este espacio va a convocar a los que se movilizaron para el armado de las listas”, agregó el dirigente. Aclaró que el nombre todavía no está definido pero que surgirá de una “decisión participativa”.

La competencia será dentro del Frente de Todos porque “decimos que no nos sentimos representados por este estilo gansteril”. Y si bien hay “hay decepción”, por el otro lado “nos moviliza una gran esperanza”.

“Es un espacio plural desde el peronismo. Tenemos muy buena relación con kirchneristas no camporistas, massistas, dirigentes sindicales y sociales”, cerró Carmona.