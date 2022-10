Matías Stevanato se bajó de la carrera por la presidencia del PJ

Un cimbronazo sacudió la interna peronista este mediodía. Cuando parecía que los intendentes tenían a su propio candidato para negociar con el kirchnerismo una lista de unidad, Matías Stevanato decidió correrse de la carrera para la presidencia del PJ.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe comunal publicó una carta dirigida a “cada compañera y compañero”, donde explicó sus motivos de dar marcha atrás con la iniciativa que había sido primicia de Los Andes hace una semana y que luego tomó forma junto a sus colegas Emir Félix y Roberto Righi, el pasado lunes en el almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael.

🫂• A cada mendocina y mendocino, a cada compañera y compañero: pic.twitter.com/GupmuBB84t — Matias Stevanato (@MatiasStevanato) October 29, 2022

“Creo profundamente en un partido moderno, transparente y abierto a la ciudadanía. Que pueda interpretar el sentir de los mendocinos y que sea un lugar de formación en valores humanos. Que nos capacite para ser más eficientes y creativos para el momento en que sus integrantes ocupen posiciones de decisión y gestión. Estoy convencido y trabajo para que nuestra fuerza lidere con protagonismo, de cara a la sociedad y con mucha coherencia, las iniciativas que Mendoza ha perdido y necesita recuperar”, comenzó diciendo.

Y afirmó: “Dado que se crearon expectativas sobre la posibilidad de presidir el Partido Justicialista de Mendoza, dejo en claro que soy un constructor de unidad y no de imposiciones. No me verán como un abanderado de las divisiones del Justicialismo. Es por ello, he tomado la decisión de no participar en esta disputa”.

“Lamentablemente percibo que aún estamos lejos de poder construir una unidad real, por lo cual estoy convencido que poco aporta algún protagonismo de mi parte que solo profundice las divisiones y contiendas”, argumentó el jefe comunal.

Y agradeció a los dirigentes que lo vieron como “una idea superadora” y que hayan tomado su nombre como “una prenda de unidad”.

“Mi reconocimiento especial a las compañeras y compañeros que empujaron el debate y la discusión en vistas a la renovación de las autoridades partidarias, ese es el camino”, cerró el dirigente.

Por el lado del kirchnerismo, que impulsa la candidatura de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destefanis, eligieron mantener el silencio y no harán declaraciones al respecto. El cierre de las listas será el próximo lunes 31 de noviembre.