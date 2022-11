Fernández Sagasti: “Alfredo Cornejo tiene más relato que Víctor Hugo”

El Frente de Todos aspira a la reelección en 2023 y en Mendoza, busca volver al Gobierno. A días de dejar la presidencia del Partido Justicialista local en manos de la santarrosina Flor Destéfanis, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti recibe a Los Andes y asegura que el proceso debe seguir. “Necesitamos gente valiente”, dice. Y remarca que siempre estará “para poner el cuerpo por las ideas que tenemos desde el peronismo para cumplir los sueños de los mendocinos y mendocinas”.

-¿Cómo está el peronismo en Mendoza?

-Desde que asumí en el partido después de ganar las PASO en el 2019 hemos intensificado el diálogo entre muchos sectores, de hecho se unificaron los bloques en la Legislatura. Todas las decisiones se tomaban en conjunto. Y creo que hay que seguir trabajando en ese sentido, pero siempre dialogando con la sociedad que es lo que yo le pido a los compañeros y a las compañeras. Por eso abrimos una sede nueva, siempre tratando de interpelar y dialogar con los mendocinos y las mendocinas.

-A nivel nacional la convivencia está tensa, ¿cómo se proyecta de cara al año que viene?

-Yo veo que la figura de Cristina está tomando mayor centralidad cada vez, que me parece lógico porque es una figura que genera no solamente la adhesión, sino también esperanza de que se puede rearmar el Frente de Todos con una oferta electoral ganadora. Creo que mientras nosotros sigamos trabajando en tratar de resolver la inflación y los problemas que hay en la Argentina, vamos a tener posibilidades. Ahora se está proponiendo una mesa con intendentes, gobernadores, la Vicepresidenta, el Presidente, la CGT, las organizaciones sociales. Estamos esperando que el Presidente lo convoque.

-¿La ve a candidata a Presidenta?

-Yo lo que veo es esto que te dije, que su figura por una cuestión de adhesión y por supuesto una persona que ha sido dos veces Presidenta y que sabe interpretar muy bien los deseos de la gente común. En el 2016 tuvimos una cena con algunos compañeros y compañeras y me preguntó cómo estaban los mendocinos. Yo le decía “que la tarifa...” “que el Gobernador...” Y ella me dice: “No, no, los mendocinos, ¿qué te dicen?” Y eso fue una afirmación de cómo ella ve la política. Es una persona que interpreta el sentir común y cotidiano de la gente. Yo la veo que va a seguir alzando su protagonismo para el año que viene.

-Y el peronismo local, ¿va a llegar unido al 2023?

-Yo voy a trabajar, hay diálogos con todos, voy a trabajar incansablemente para que el peronismo tenga una fórmula competitiva. Ojalá que podamos llegar a un consenso y tener la mejor fórmula, ese es mi compromiso, el de siempre. Yo soy una agradecida al peronismo y siempre voy a estar para poner el cuerpo por las ideas que tenemos para cumplir los sueños de los mendocinos y mendocinas. Es una decisión de todos, no es una decisión personal mía.

-¿Cree que la unidad depende de que algunos resignen deseos personales?

-Cuando perdimos las elecciones con Adolfo (Bermejo) dije que iba a ser una más, que esperaba que compañeros y compañeras se pusieran a caminar y lideraran el nuevo proceso. Eso no sucedió y sí valoro mucho la voluntad, que está marcando Martín Hinojosa, Lucas Ilardo, Flor Destefanís recorriendo los departamentos. Esperemos que se sumen muchos más. Había un consenso en ese momento de que eran los intendentes que no podían renovar en su municipio los que tenían que salir y no sucedió, pero queda tiempo. Yo en lo personal voy a poner el cuerpo para que tengamos la fórmula más competitiva de la provincia y creo que todos tenemos que tener el foco puesto ahí más allá de los nombres.

-¿Está descartada su candidatura?

-Si me pongo el cassette, tendría que decir no es época de hablar de candidaturas. Pero no me pongo el cassette. No es algo que lo decida yo, en soledad. No especulo cuando tengo que poner el cuerpo, la cara, las ganas, el tiempo, para defender un proyecto político provincial del peronismo. Muchos dicen que hay que devolverle al peronismo, pero no aparecen. Voy a estar presente ayudando en donde tenga que ayudar. Voy a estar donde sea lo mejor para el peronismo. Ojalá que haya valientes.

-¿Cuál fue su mayor logro al frente del PJ local?

-La unificación de los bloques en la Legislatura. “Peronismo Futuro” en el Bustelo tuvo una convocatoria muy amplia y logramos poner al peronismo de Mendoza en el escenario nacional. La sede del partido nueva, dinámica en donde van compañeros a tomar café a hacer gestiones, tener wifi. El papel de la juventud, hoy la JP tiene un lugar en la Legislatura con Tina (la diputada Valentina Morán) y ese lugar lo tienen que cuidar. Y recopilamos los equipos técnicos de todos, trabajamos durante dos años y después todo eso lo sintetizamos en el documento que está en la página web, para que los próximos candidatos o candidatas tengan esa base escrita, consensuada.

-¿Y la principal autocrítica o lo que quedó pendiente?

-Yo creo que fue afianzar más una mesa política con todos los sectores. Las mesas políticas eran los intendentes, los dos presidentes de bloque y yo. Hay que seguir trabajándolo en esa confianza, digamos de equipo político.

-¿Cree que el kirchnerismo es un problema a la hora de posicionar al peronismo?

-No, yo no lo veo así. Somos un movimiento, si lo querés entender no lo vas a hacer nunca y hay diferentes representantes o representaciones. Ahora en la provincia los únicos que hemos demostrado vocación de poder somos nosotros. Yo soy peronista, obvio que mi líder nacional es Cristina Fernández. Sí tengo una gran estigmatización. Como contracara, te digo que por ejemplo Alfredo Cornejo, que es la antítesis, podríamos decir, tiene más relato que Víctor Hugo. Cuando se caiga ese relato, vamos a empezar a ver lo mal que le hizo la provincia su gestión.

-¿Qué le ha faltado al peronismo?

-Yo creo que lo que le ha faltado al peronismo es vocación de poder y un proyecto político provincial que vuelva a enamorar a los mendocinos y a las mendocinas. La gran mayoría de la población y de los recursos están en el Gran Mendoza y eso es un círculo vicioso, no virtuoso, en donde en los departamentos los pibes y las pibas no tienen oportunidades de estudiar ni trabajar y están condenados a tener una peor calidad de vida o a emigrar. Esa visión del peronismo tiene que ver con la empatía, ese es nuestro diferencial. Y algo a tener en cuenta es la infraestructura necesaria para generar trabajo inversiones. Hay departamentos, por ejemplo que no tienen accesibilidad de gas como Malargüe, Tunuyán, que las empresas no se pueden instalar y que se vienen al Gran Mendoza. Lo estamos trabajando.

-Esa visión federal es la que se reclama desde acá a la Nación...

-Siempre hace falta más federalismo, siempre. O sea, nosotros a pesar de que nuestra Constitución dice lo contrario, cuesta mucho en todos los gobiernos, cuesta mucho la visión federal. Por eso yo creo que este el rol de los legisladores no solamente es legislar, sino poner en las leyes y en los recursos, toda la visión federal, que lo estamos haciendo en el Senado. Y cuando hay que discutir el dinero de más que le dio Macri a Rodríguez Larreta votan en contra.

-¿Qué tiene que tener ese proyecto del PJ?

-Un proyecto político es dinámico, las necesidades cambian, los territorios cambian por eso hicimos la presentación en el PJ hace una semana dos semanas de un documento dinámico. Me parece que es hora de que los mendocinos tengamos un proyecto de provincia más allá de lo que te estoy diciendo, el peronismo, que nos pongamos de acuerdo en lo que necesita la Provincia. Y luego ir a buscar a Nación, fijar endeudamiento, lo que sea que tengamos que hacer, pero que tengamos por lo menos los consensos básicos de lo que necesitamos para crecer. Y el Consejo Económico y Social que se creó fue otra prueba de que se han perdido muchas oportunidades. Yo a Suárez lo veo como que perdió una gran oportunidad de poder hacer algo importante para Mendoza. Privilegió seguir el proyecto político personal, apoyar, de Cornejo en vez de trabajar por los sueños de Mendoza. Si vos ves las provincias de al lado, han crecido. San Juan creció con el macrismo y sobre creció con Alberto Fernández. Hizo muchos parques solares con el macrismo y acá en Mendoza, en ese tiempo no se hizo ni uno.

-¿Qué piensa del proyecto para introducir la tolerancia cero de alcohol al volante?

-Manifesté mi opinión en 2019 y fue pública. Una sola vida que se pierde por alcohol al volante justifica este debate. También creo que no alcanza solo con esto, tiene que estar vinculado a la Educación Vial en las escuelas y más y mejores controles. Entiendo que haya bodegueros preocupados. Es su sector y tienen que defenderlo. Nosotros tenemos que pensar en el conjunto de la sociedad. Como expresé alguna vez: ellos no necesitan ni quieren conductores alcoholizados, sino que los gobiernos nacionales y provinciales prevean medidas para impulsar el desarrollo y el crecimiento productivo.