Feinmann le respondió a Espert por compararlo con 678 y lo trató de “impresentable” en Twitter

La pelea entre Eduardo Feinmann y José Luis Espert parece no tener final. El conductor de A24 recogió el guante y le respondió al economista luego de que este lo compare con el histórico programa kirchnerista 6, 7, 8, y le devolvió el gesto asegurando que él intenta imitar de mala manera al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Luego del fuerte cruce que protagonizaron en la señal de noticias, el excandidato presidencial declaró para Radio 10 que “no veía diferencias entre los ataques de Feinmann y los de 6, 7, 8”, algo que rápidamente fue contestado por el periodista en Twitter.

El abogado escribió e hizo una comparación entre Espert y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo no veo diferencias entre los impresentables de la política. No veo diferencia entre el autoritarismo de CFK y @jlespert. Son lo mismo en las antípodas”, sostuvo el presentador de televisión y radio.

El mensaje de la figura de A24 y Radio Rivadavia cerró con un enunciado contundente: “@jlespert es una mala copia de Bolsonaro”.

Sin embargo, las respuestas al tuit de Feinmann no fueron homogéneas y hubo críticas hacia su discurso, ya que muchos usuarios defendieron que el economista liberal se haya presentado en las últimas elecciones, algo por el que el periodista lo acusó de “hacer el juego para Cristina”.

Espert le respondió a su contrincante en la red social del pajarito, chicaneándolo por el cruce que tuvieron el martes pasado en El Noticiero, donde lo tildó de facho.

“Todo lo que tenía para decirte fue en tu cara, en tu programa y en tu canal. End of story (Fin de la historia)”, sentenció el dirigente.

Los dichos que provocaron que el docente sea acusado de copiarse del jefe de Estado brasileño de extrema derecha, acusado de machista, racista y homofóbico fueron pronunciados ayer en una entrevista con el periodista Tomás Méndez.

“No sé. No soy un experto en periodismo, pero no me parece que sea muy diferente el ataque de un Feinmann a los ataques que he tenido cuando había un 6, 7, 8”, sostuvo el excandidato a presidente de la Nación.