Polémico: José Luis Espert comparó a Eduardo Feinmann con 678 y lo tildó de “facho”

José Luis Espert y Eduardo Feinmann protagonizaron en las últimas horas un fuerte cruce en vivo por A24, que no solo tuvo repercusión en las redes sociales y otros programas de televisión, sino también una nueva acusación por parte del economista, quien volvió a criticar al abogado afirmando que no ve diferencias entre él y el recordado ciclo ultrakirchnerista 6, 7, 8.

El político habló en un programa de Radio 10 sobre el tenso enfrentamiento que tuvo este martes con el conductor cuando este lo acusó de ser “uno de los que permitió que el kirchnerismo llegue al Gobierno”, por lo que le respondió tildándolo de facho.

En el ciclo “Vuelta de Rosca, el ex candidato a Presidente sostuvo: “Una sociedad en la que los niveles de educación están tan destruidos da el lugar a los fanatismos, de un lado y del otro. Ese lugar para el fanatismo debería ser para el fanatismo por cambiar de raíz un sistema que está hambreando a una sociedad que supo ser muy próspera”.

Y agregó: “Yo las cosas las digo en la cara, y creo que el fanatismo se da en sociedades que tienen problemas, que tienen poco desarrollada la mente. Diría que así como hay fanáticos de un lado, hay fanáticos del otro. Lo que pasó ayer con el tema de Feinmann, que tiene que ver con el macrismo, bueno, hay fanáticos macristas, así como hay fanáticos peronistas y de Cristina (Fernández de Kirchner)”.

“Me acuerdo que durante el anterior gobierno kirchnerista, estaba 6, 7, 8, que de periodismo tenía tanto como yo de astronauta”, lanzó Espert, para luego hacer una comparación entre ese programa que se emitía por la Televisión Pública y la figura de A24.

Cuando Méndez le preguntó al economista liberal si cree que a los periodistas que apoyan al macrismo “no se los baja a tierra” y tampoco se los señala como “poco objetivos”, este contestó de manera contundente: “No sé. No soy un experto en periodismo, pero no me parece que sea muy diferente el ataque de un Feinmann a los ataques que he tenido cuando había un 6, 7, 8”.

El excandidato presidencial coincidió con su interlocutor cuando este opinó que la diferencia es que el polémico programa expresaba “desde dónde hablaba”, mientras que algunos periodistas no lo hacen y dicen que son “objetivos”.

“Eso es cierto. 6, 7, 8 lo hacía de frente, y acá hay muchos casos, y durante el macrismo en partícular, que no se lo hizo de frente, eso es malo de las dos maneras”, disparó el docente, que prefirió evitar seguir echándole leña al fuego a su pelea con el presentador de televisión y radio.