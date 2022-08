Video: increparon a Mirta Tundis porque “no llora por los jubilados” como hacía con Macri

La exdiputada nacional Mirta Tundis (Frente Renovador) fue víctima de un escrache en la vía pública porque ahora, según quienes la increparon, “no llora por los jubilados” en televisión como hacía durante el gobierno de Mauricio Macri.

El episodio sucedió cuando la periodista salía de un bar. Un grupo de personas se acercó y comenzó a insultarla, recordándole aquella aparición televisiva en 2017 cuando lloraba en el programa de Mariana Fabbiani.

“Llorabas cuando estaba Macri y ahora que los jubilados cobran 30 mil pesos no llorás”, le reprocharon, mientras ella continuaba alejándose de sus acosadores diciéndoles: “No tengo nada que ver”.

Ante la insistencia de quienes la escrachaban, la dirigente referenciada en el espacio político de Sergio Massa admitió enojada: “Todavía lloro”.

En 2017, la por entonces diputada Tundis se había quebrado ante cámara por los haberes de los jubilados: “¿Cómo le decís a ese jubilado que quizá no se puede ir a comprar la medicación y no tiene los $400? Lo mío nunca fue oportunismo político ni mediático. Para mí, tengo una bandera. Y se la debo a mis jubilados, que me dan mucho dolor. Me siento atada de pies y manos. Esto es no es oportunismo, es sensibilidad. ¿Cómo los ayudo? Yo no sé cómo ayudarlos. Solo pongo en mi boca las palabras de ellos. Yo no puedo dormir a la noche”.

Eduardo Feinmann cruzó a Mirta Tundis: “No la veo llorando a moco tendido”

En la mañana del miércoles, y después de la viralización del escrache callejero, Mirta Tundis fue entrevistada por el conductor Eduardo Feinmann en radio Mitre. El cruce terminó en lágrimas.

“No la veo llorando por los jubilados a moco tendido”, la encaró Feinmann.

“En realidad, ponen en contexto algo que sacaron de un programa de televisión que tenía muchas cosas. Hace mucho en televisión”, contestó Tundis.

Mirta Tundis fue diputada nacional hasta 2021 por el Frente Renovador (Archivo)

“Yo me fui del gobierno porque considero que no pude hacer muchos de los proyectos que yo presenté, proyectos que no solo eran para los jubilados de PAMI y no tuve opción de presentar ninguna”, reflexionó la integrante del Frente Renovador.

“Si usted me llamó para seguir atacándome como viene haciendo. A mí no ve en televisión porque estuve muy enferma y a usted no le importó nada. Estuve en situación límite. Mi angustia fue por los jubilados”, se defendió.

“Yo no vengo del kirchnerismo. Yo no estuve en la lista, para que vuelva el kirchnerismo”, aclaró la entrevistada.

Tundis aseguró que actualmente ayuda a los jubilados fuera de cámara y que su conductor en la política es Massa, el nuevo ministro de Economía.

Por otro lado, Tundis criticó la jubilación de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Es una barbaridad lo que cobra, yo lo dije ya”.

La exdiputada recordó la lucha contra su enfermedad y lloró. Entonces, Feinmann le valoró el tiempo pese a la tensión al aire.