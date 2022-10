Fayad va a Legislatura para presentar las leyes de presupuesto, avalúo e impositiva

Este lunes el gobierno de Rodolfo Suárez presentará formalmente ante los legisladores el proyecto de ley de Presupuesto 2023, junto con las leyes de Avalúo e Impositiva. La pauta de gastos, que ingresó por Diputados el viernes por la noche, tendrá un impulso en los ejes relacionados con las obras públicas y también con la Educación; y vendrá acompañado de una baja de alícuotas para algunas actividades.

Además, se pretenden cambios en el Fondo Anticíclico, herramienta que fue pensada en 2004 como un ahorro para épocas de crisis económicas, pero que no tiene fondos considerables desde hace por lo menos 12 años.

También se espera para misma jornada que se den detalles de un preanuncio que hizo el Gobernador antes de viajar a Brasil, en el que habló de un ambicioso pack de obras hídricas “para la Mendoza de los próximos 40 o 50 años”, en conjunto con los municipios del área metropolitana y alrededores.

Este punto es importante, teniendo en cuenta que serán proyectos que se realizarán en parte con recursos propios, pero que necesitarán de un buen financiamiento. De hecho, se apunta a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Consejo Federal Federal de Inversiones (CFI), por nombrar a algunos.

Obras y educación

El Presupuesto, que rondará los $770.000 millones, será presentado por el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, y se espera que sea cerca de las 9.30 en la Legislatura. Entre los ejes principales, si bien se espera que en líneas generales la distribución de los fondos sea similar a la de este año, adelantaron que se materializará una mejora en términos reales en los sectores de la Educación y la inversión en obras públicas.

La baja en términos reales se notará en lo correspondiente a Administración Central e intereses de la deuda, que verá una disminución a causa de las últimas renegociaciones y baja del stock de la deuda, según informaron desde Hacienda.

Con respecto a Educación, el porcentaje no será menor al 23%, según corresponde a la “torta” del Presupuesto. El ministro Fayad expresó que habrá una mejora respecto al año pasado, en la que se verán mejoras en términos presupuestarios en lo que corresponde a la infraestructura social básica (arreglo de escuelas); además de los salarios docentes, “que son los que más hemos reforzados” en las paritarias estatales.

También se notarán refuerzos en los subsidios a los colegios privados, así como gastos de transporte asociados a educación. Además se agregan los aportes que tienen que realizar los municipios fruto de recursos que provienen a tal fin desde Nación, que fueron oficializados en el Presupuesto 2022 y cuya reglamentación fue una disputa en cierto sentido entre el ministro de Hacienda y los 18 intendentes.

En tanto, respecto a Obras Públicas, se espera que el porcentaje de la pauta de gastos, llegue por lo menos al 12 o 13% en este 2023 (sin contar el fideicomiso de U$S 1.023 millones previstos para El Baqueano y Portezuelo del Viento).

“Hay que tener en cuenta el umbral de los dos dígitos”, manifestó Fayad, a sabiendas que Mendoza llega de años con una pobre inversión producto, en parte, de la pandemia del coronavirus. Según datos oficiales, el 2020 cerró con un número menor al 5% del presupuesto total en obras; mientras que el 2021 estuvo la provincia cerca del 8%.

En tanto, se espera que este año cierre con un 9 o 10%, aunque según el funcionario, “dependerá de las licitaciones que faltan, ya que hubo varias en las que tuvimos ofertas muy por encima del presupuesto por los que decidimos no adjudicarlas”.

De esta manera, habrá especial atención este año entrante para la continuidad de obras, más viviendas y trabajos por parte de Aysam, que van por fuera del presupuesto de Infraestructura. También se pedirá el financiamiento por U$S 37 millones para dos mencionados trabajos productivos como el acueducto Monte Comán-La Horqueta y la segunda etapa de la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín.

Baja de alícuotas y topes en impuestos

Como ya se mencionó este fin de semana, la baja de alícuotas que presentarán será en Ingresos Brutos en las microempresas (para todas las actividades), así como también en el sector intermedio de las empresas, principalmente las industriales.

En este sentido, en el caso de microempresas la baja va a ser en algunos casos la mitad y en otros casos un tercio. En el caso de las empresas grandes, la rebaja va a ser de entre un tercio y un cuarto, según cada caso.

En tanto, el avalúo tanto del Inmobiliario como del Automotor se actualizará con la inflación anual de este 2022, pero con topes. “Ese topeo va a depender del inmueble y del auto”.

En el caso del Inmobiliario, para más del 90% de los contribuyentes ese topeo será el 60%; y para el caso de los Automotores ese mismo topeo va a regir para los vehículos de menor valor y algunos topes más altos para los vehículos de mayor valor, acotó Fayad.

Por otro lado, no se pedirá renegociación de la deuda y se intentará “rollear” los U$S 120 millones que vencen en el 2023 sin necesidad de recibir la aprobación del Poder Legislativo. “Entendemos que no necesitamos la autorización legislativa. Vamos a ver cómo avanza”, comentó el gobernador Suárez a Los Andes este jueves. El argumento del oficialismo es que la Constitución “exige dos tercios para generar la deuda, pero no para administrarla”.

Cambios en el Fondo Anticíclico

Donde se esperan cambios también es en el Fondo Anticíclico, creado en 2004, durante la administración de Julio Cobos, cuando se sancionó la ley 7.314, que era la adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

No obstante, la herramienta, que sirve para períodos de crisis económicas, ha estado suspendido en reiteradas oportunidades desde por lo menos los últimos 12 años, por lo que el ministro Fayad pretende algunas reformas para intentar recuperarlo “en un contexto macroeconómico completamente diferente al de los años 2000″.

“Hace más de un año venimos trabajando en un esquema ordenado de la ley de Responsabilidad Fiscal. Queremos compatibilizar la norma provincial con la nacional y ‘aggiornar’ lo que es el espíritu de la norma”, marcó el Ministro, quien expresó que, tal como marca la ley, “todos los años se debería haber constituido el Fondo y no se hizo”.

No obstante, marcó que la normativa fue pensada en momentos “de crecimiento y baja inflación”, por lo que “hay que adaptarlo”. De esta manera, habrá un artículo en el Presupuesto en el que “se instruirá al Poder Ejecutivo por parte de la Legislatura para que se trabaje en un esquema que adecúe el Fondo a la realidad macroeconómica del país”.

Obras hídricas para la Mendoza “de los próximos 50 años”

Por otro lado, se espera en principio para este lunes también un anuncio por parte de Suárez de un paquete de obras hídricas de la cual dejó expectativas de acuerdo al impacto que podría tener en la zona del Gran Mendoza.

En este sentido, es importante este anuncio ya que se necesitará también del financiamiento de algún organismo multilateral o de fomento nacional, por lo que deberá discutirse en la Legislatura, ya que se necesita mayoría especial todo lo que corresponde a autorización de endeudamiento.

Desde el Gobierno no quisieron adelantar información respecto a cuáles serán las obras ni el monto total de inversión, que serán anunciadas por el propio Gobernador.

Al respecto, Suárez comentó el 22 de septiembre, que se piensa en un gran proyecto en todo el Gran Mendoza para “solucionar el problema más serio que tiene Mendoza y el Gran Mendoza, que es el agua”.

“Estamos planificando una obra, que ya está muy avanzada, que se la vamos a presentar a todos los intendentes del Gran Mendoza que es para solucionar el problema del agua para los próximos 40 o 50 años”, acotó.

En este sentido, agregó que tiene que ver con nuevas infraestructuras y plantas depuradoras, así como también la ampliación de las que ya están en funcionamiento. “Estamos transitando en la etapa final, pero hay que conseguir mucho financiamiento”, advirtió.