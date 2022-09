Suárez presentará un Presupuesto sin roll over y con pedido de créditos para construir 2 obras

El gobernador Rodolfo Suárez presentará hoy el proyecto del Presupuesto para el 2023, en el que transitará su último año en la gestión al frente de la provincia. El mandatario apostará a mantener el ritmo de obras que ya se comenzaron y sólo se pedirá el acceso al crédito por U$S 37 millones para dos obras públicas, cuyos proyectos ya están en proceso y tienen aval nacional para ser financiadas: el acueducto ganadero Monte Comán – La Horqueta; y la segunda etapa de la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín.

En tanto, lo novedoso de la pauta de gastos será que no pedirá autorización legislativa para la renegociación de la deuda en dólares del año que viene, tema que ha causado fuertes discusiones en los últimos años con el Frente de Todos. En contraparte, mantendrá la vía de consultas para intentar “rollear” esa deuda que vence en el 2023 sin necesidad de recibir la aprobación del Poder Legislativo, tal como informó Los Andes el 21 de agosto.

Por otro lado, de lo que se ha podido saber antes de la presentación en la Legislatura, Suárez adelantó que habrá baja de alícuotas, por lo que seguirá en la senda que se ha planteado tanto en su gobierno como el de su antecesor, Alfredo Cornejo, con una progresiva baja de la presión impositiva a determinadas actividades. Además, como establece la ley, se manejará con las pautas macroeconómicas que tiene el Presupuesto nacional, con una inflación proyectada del 60% y un dólar oficial a diciembre de $269,90.

No obstante, en impuestos Automotor e Inmobiliario no se tomará la inflación proyectada al 2023 según Nación para la actualización de los bienes, y en su lugar se realizará con la de este 2022, aunque en ambos casos habrá “topes” para evitar fuertes impactos según cómo quede el avalúo en cada caso.

“Será la inflación que corresponde y estará por debajo del 100%. Vamos a tratar que tenga el menor impacto, pero la inflación no la manejamos nosotros”, marcó el Gobernador a Los Andes desde Brasil, donde finalizó una gira de casi una semana en la que promocionó a Mendoza en términos económicos, productivos y turísticos.

Disputa con el PJ

Con respecto a las obras públicas y la renegociación de la deuda, en el Gobierno saben que en lo que corresponde a autorización de crédito necesitan del apoyo del Frente de Todos. Para el resto, el oficialismo con sus números le basta para aprobar la pauta de gastos, ya que tiene mayoría tanto para aprobar en Diputados como también Senadores.

De esta manera, entienden en el oficialismo que el roll over no se aceptará por parte del peronismo, al igual que ocurrió en la discusión del Presupuesto del año pasado. “No lo aceptaron el año pasado, cuando es una herramienta que ha sido utilizada constantemente por el gobierno de Alberto Fernández, tampoco lo harán ahora”, marcaron.

Este año que viene, Mendoza tendrá vencimientos por U$S 120 millones (U$S 60 millones en marzo y otros U$S 60 millones en septiembre.

“Entendemos que no necesitamos la autorización legislativa. Vamos a ver como avanza”, comentó Suárez a este medio. El argumento del oficialismo es que la Constitución “exige dos tercios para generar la deuda, pero no para administrarla”.

Esta fundamentación se basa en que, si bien el artículo 41 de la Constitución Provincial establece que no podrán autorizarse empréstitos salvo autorización de los dos tercios de votos de cada Cámara; el artículo 68 de la ley de Administración Financiera permite, sólo en algunas circunstancias, la reestructuración de una deuda sin necesidad de pasar por la Legislatura. Es allí donde apunta el Gobierno.

Recordemos que el Poder Ejecutivo está realizando todos los informes para acceder a un crédito en pesos y saldar la deuda en dólares. No obstante, el camino indica también pedir dictámenes a Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. Si hay luz verde en estos organismos, luego el expediente deberá pasar por los ministerios de Hacienda y Economía de la Nación.

“Estamos empezando a hacer este caminito para ver si la normativa vigente permite o no refinanciar este tipo de deuda”, expresaron en su momento desde Hacienda.

Dos obras con pedido de créditos

Como adelantó Suárez, sí solicitará a la Legislatura autorización para acceder al crédito para las dos obras mencionadas, que buscarán tener impacto en términos productivos tanto en el sur provincial, como en la zona este.

Según confirmaron desde el Poder Ejecutivo, los U$S 37 millones de endeudamiento solicitados se distribuirán en U$S 15 millones para el acueducto ganadero; y U$S 22 millones para la segunda etapa de la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín, que unirá los departamentos desde la ruta 60 hasta la ruta 7.

Recordemos que este jueves se abrieron los sobres de propuestas para la primera etapa, que va desde calle Falucho (Rivadavia) hasta la ruta 60, y tendrá una inversión de $2.200 millones.

En tanto, respecto al acueducto, esta semana el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, comunicó que en la primera quincena de octubre se llamará a licitación para la obra, que tuvo años atrás el financiamiento del BID, pero que luego retiró por diversas irregularidades.

Respecto a estas obras, Suárez señaló que “el propio gobierno nacional pidió que nos presentemos, porque tenemos garantizado el financiamiento por parte del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir)”.

En tanto, este jueves Isgró marcó que el Presupuesto estará enfocado en proyectos “de continuidad”. “No tenemos previstas obras nuevas para el año que viene pero sí un caudal de obras importantes que se comenzaron y otras que serán licitadas en breve”, consideró.

Positiva gira en Brasil

El Gobernador, por otro lado, finalizó una intensa gira por Brasil, donde aseguró que fue una visita “muy positiva” en la cual se buscó posicionar a Mendoza frente a empresarios del país vecino en las ciudades de Río de Janeiro y San Pablo.

“Ha sido muy positivo todo. Hemos encontrado un amplio interés en turismo, en la recepción de nuestros productos, sobre todo lo relacionado con la vitivinicultura y todas nuestras economías regionales”, marcó Suárez.

También habló sobre Potasio Río Colorado, sobre la cual expresó que hubo interés por parte de empresas del sector minero, así como también para la compra de sales de potasio. Además, indicó que en el tema hidrocarburos “pronto vamos a perforar y explorar en el corazón de Vaca Muerta en dos pozos no convencionales horizontales. Si ese da resultado, se abre una enorme posibilidad para Mendoza a futuro”, acotó a Radio Mitre Mendoza.

Y añadió: “Creemos que la relación con Brasil en el futuro va a ser fundamental, porque será un país que en esta crisis global que tiene la humanidad va a cumplir un rol muy importante después de la pandemia. Brasil será una potencia y nosotros queremos estar cerca, y la manera de estar cerca es ganar conectividad y generar nuevos hub logísticos”, finalizó.