En medio de las crecientes tensiones, Diana Mondino busca recomponer relaciones con México, Brasil y China

Tras la escalada de tensión diplomática que envuelve al gobierno argentino con varios países de la región, desde Cancillería intentan bajar el nivel de crispación luego de las declaraciones de Javier Milei contra Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador.

Es que el presidente argentino trató de “ignorante” a AMLO y de “asesino terrorista” a Petro durante una entrevista que dio a la señal CNÑ.

En el medio siempre queda la canciller Diana Mondino, que a estas alturas se transformó en una especialista en apagar incendios y poner paños fríos para recomponer las relaciones de la Argentina con importantes socios comerciales. Con el correr de los minutos se dio a conocer que el presidente colombiano había solicitado la expulsión de los diplomáticos argentinos en su país, mientras que anunció el retiro de su embajador en Buenos Aires.

En tanto, el gobierno mexicano aseguró que no tomará medidas similares para no afectar las relaciones entre ambos países y en este sentido se pronunció este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni, quien intentó aplacar las consecuencias de las palabras de Milei. Adorni remarcó que “Apelamos a que las diferencias no afecten las relaciones”.

La canciller Diana Mondino corre por detrás intentando calmar las aguas y buscando evitar una escalada aún mayor de las tensiones que podrían arrastrar incluso a Brasil. Según lo señala TN, Mondino viene hace meses intentando recomponer la relación con Lula da Silva: durante la campaña, Milei se mostró cercano a Jair Bolsonaro y lanzó durísimas declaraciones contra el actual presidente carioca, al que trató de corrupto y terrorista. Tal fue el nivel de agresión que Lula no vino a la asunción de Milei.

Con el correr de los meses se bajaron las crispaciones y que se pudo evitar la ruptura total, aunque la relación sigue siendo fría. El mismo medio asegura que la canciller se mueve en el mismo plano con México, con quien busca calmar las aguas y recomponer relaciones.